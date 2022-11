DIEPPE, NB, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, ont inauguré le nouveau Centre d'innovation en immigration francophone. L'inauguration du Centre s'inscrit parmi les nombreux évènements qui ont lieu dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone.

L'ouverture du nouveau Centre vient s'ajouter aux mesures déjà adoptées afin d'augmenter le nombre d'immigrants francophones qui viennent s'établir au Canada, particulièrement dans les communautés francophones en milieu minoritaire. Le Centre aura une vocation nationale et aidera à :

rendre les programmes d'immigration plus accessibles en vue d'augmenter le nombre de candidats d'expression française sélectionnés;

faire des études de cas, afin de mieux répondre aux besoins des employeurs et des communautés francophones en matière de main-d'œuvre bilingue;

appuyer les efforts de promotion internationale pour attirer et recruter des candidats d'expression française dans notre marché du travail.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada travaillera en étroite collaboration avec les communautés francophones et les organismes responsables de faire la sélection de candidats à l'immigration. Nous prévoyons des partenariats avec les agences de développement économique régional afin d'assurer un bon arrimage entre les besoins en matière de main-d'œuvre et l'immigration.

Le nouveau Centre d'innovation en immigration francophone vient rejoindre les objectifs du Plan d'action fédéral-provincial-territorial 2020-2023, qui vise à accroître l'immigration francophone dans les communautés francophones en situation minoritaire.

« Aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer que Dieppe sera la terre d'accueil d'un nouveau centre d'innovation en immigration francophone. Ce centre contribuera aux efforts nécessaires au maintien et à la croissance démographique des communautés francophones du Canada atlantique et du pays tout entier. Dans le cadre de la modernisation de la Loi sur les langues officielles présentée en mars dernier, notre gouvernement proposait de se doter d'une politique en immigration francophone avec des objectifs, des cibles et des indicateurs précis en vue d'assurer la pérennité de notre belle langue française. Le nouveau centre permettra de concrétiser cette vision. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Au cours des dernières années, le sud-est du Nouveau-Brunswick s'est grandement diversifié et démontre à quel point l'immigration est une composante clé de la réussite économique d'une région. Dieppe est donc l'endroit tout indiqué pour accueillir ce nouveau centre d'envergure nationale, qui sera doté de nouveaux outils pour atteindre nos cibles en matière d'immigration francophone. Nous continuerons d'être à l'écoute des communautés francophones de partout au pays quant à leurs besoins en matière de main-d'œuvre bilingue et qualifiée. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Alors que cette année marque la 10e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et moi sommes fiers de participer aux célébrations qui soulignent les contributions des nouveaux arrivants d'expression française aux communautés à la grandeur du Canada. L'ouverture du nouveau Centre d'innovation en immigration francophone à Dieppe est pour nous l'occasion de démontrer les efforts du Canada afin d'attirer et retenir les nouveaux arrivants d'expression française dans des communautés accueillantes et inclusives. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

L'immigration francophone est une priorité pour le Canada. En plus de soutenir la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire, elle les aide à s'enrichir sur le plan économique, social et culturel. L'objectif est d'atteindre une cible de 4,4 % d'immigrants d'expression française à l'extérieur du Québec d'ici 2023.

Le Canada vise à investir 12,9 millions de dollars sur 4 ans pour établir le Centre de Dieppe , puis 5,6 millions de dollars chaque année de façon continue pour assurer la mise en œuvre de la programmation. A noter que l'investissement pourrait être plus élevé dépendamment de la portée de la programmation.

vise à investir 12,9 millions de dollars sur 4 ans pour établir le Centre de , puis 5,6 millions de dollars chaque année de façon continue pour assurer la mise en œuvre de la programmation. A noter que l'investissement pourrait être plus élevé dépendamment de la portée de la programmation. Le Centre est le premier bureau d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, un carrefour économique régional dans une province bilingue qui s'est fixé d'ambitieux objectifs en matière d'immigration francophone.

Depuis 2018, le Nouveau-Brunswick est devenu la deuxième destination la plus populaire choisie par les immigrants francophones hors Québec, avec plus de 4 000 nouveaux arrivants (de janvier 2018 à août 2022).

