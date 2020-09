Un lieu de diffusion artistique à la hauteur des attentes de la population de La Tuque

Le gouvernement du Canada appuie la rénovation et la mise aux normes du Complexe culturel Félix-Leclerc

LA TUQUE, QC, le 2 sept. 2020 /CNW/ - Les institutions culturelles jouent un rôle essentiel dans la société canadienne. Les investissements dans les arts et la culture aident à bâtir des communautés dynamiques en stimulant notre économie, en créant de bons emplois pour la classe moyenne et en mettant les arts de la scène à la portée d'un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes.

C'est dans cet esprit que l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 644 600 dollars à la Ville de La Tuque pour la rénovation et la mise aux normes du Complexe culturel Félix-Leclerc.

Le gouvernement du Canada accorde cette somme par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. La réfection des lieux permettra d'accueillir les artistes et les spectateurs de façon sécuritaire, tandis que l'achat d'équipements spécialisés performants bonifiera l'offre de spectacles présentés au public. Au terme du projet de construction en 2022, on estime qu'une quarantaine de spectacles seront offerts aux 10 000 spectateurs de La Tuque et des environs.

Citations

« Mon attachement à ma ville natale n'est un secret pour personne. Aussi, je me réjouis que l'aide de notre gouvernement visant à améliorer les installations du Complexe culturel Félix-Leclerc permette au public de La Tuque et de la région de la Mauricie de profiter d'un plus grand nombre de spectacles de qualité. Les familles, l'ensemble des élèves du primaire et du secondaire, et la population autochtone avoisinante pourront apprécier le talent et la créativité de nos artistes dans un lieu mieux adapté à la diffusion de la culture. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« C'est avec grande fierté que je vois la concrétisation du projet de la Salle culturelle Félix-Leclerc, un endroit primordial pour les gens de La Tuque et un lieu de culture incontournable dans la circonscription de Saint-Maurice--Champlain. Je salue et remercie mon collègue, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, Latuquois d'origine, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler ce projet essentiel pour les gens de La Tuque et de la Haute-Mauricie. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères et député de Saint-Maurice--Champlain

« Nous remercions le ministre Steven Guilbeault et le gouvernement du Canada de soutenir financièrement notre projet de rénovation du Complexe culturel Félix-Leclerc. Ce projet permettra à notre population de bénéficier d'une infrastructure municipale culturelle moderne et mieux adaptée à ses besoins. Nous sommes particulièrement heureux que cette annonce ait lieu en présence du ministre Guilbeault, un Latuquois fier de sa ville natale. »

- Pierre-David Tremblay, maire de La Tuque

Les faits en bref

Par son Service du loisir et de la culture, la Ville de La Tuque contribue à la promotion et à la diffusion d'activités artistiques et patrimoniales pour l'ensemble de ses 11 000 citoyens. Pour ce faire, elle a construit, en 1999, un lieu dédié à la diffusion des arts, soit le Complexe culturel Félix-Leclerc. Ce bâtiment comprend deux salles de spectacles principales, soit la salle multifonctionnelle La Forestière (268 à 528 sièges) et la salle Hydro-Québec (50 à 200 places). La Ville de La Tuque a confié la gestion de ce bâtiment à la Corporation de développement des arts et de la culture de Ville de La Tuque.

Créée en 1999, la Corporation de développement des arts et de la culture de Ville de La Tuque est un diffuseur pluridisciplinaire qui présente annuellement une trentaine de spectacles professionnels variés (musique, humour, théâtre, danse, jeune public, etc.) à plus de 6 000 spectateurs. L'organisme accorde une grande importance aux activités de sensibilisation et de développement du public.

Le projet de rénovation et de mise aux normes du Complexe culturel Félix-Leclerc prévoit le remplacement des sièges et des gradins de la salle de spectacle La Forestière, la rénovation du foyer d'accueil, ainsi que l'amélioration des systèmes électriques, de ventilation et de plomberie. Il comprend également l'acquisition d'équipements spécialisés, dont des équipements scéniques, sonores et d'éclairage.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Complexe culturel Félix-Leclerc

