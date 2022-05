LANGLEY, BC, le 2 mai 2022 /CNW/ - Un système de garde d'enfants n'est pas juste une politique sociale, c'est aussi une politique économique. L'accès à un système de garde d'enfants abordable, souple, inclusif et de haute qualité fera croître l'économie, permettra à plus de femmes d'intégrer la population active et aidera à offrir à chaque enfant canadien le meilleur départ possible dans la vie. Il est important de réduire les frais de garde, mais ce n'est qu'un élément de l'équation. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique collaborent afin d'accroître le nombre de places offertes dans les garderies réglementées à travers la province.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, accompagnée par la ministre d'État pour la garde d'enfants de la Colombie-Britannique, Katrina Chen, à l'école maternelle Cookie Monster pour souligner le fait que la province a créé plus de 30 500 nouvelles places en service de garde depuis le lancement de ChildCareBC en 2018. D'ici mars 2026, les familles de la Colombie-Britannique auront bénéficié de la création de près de 60 000 nouvelles places réglementées en garderie pour tous les âges depuis 2018, grâce au soutien provincial et fédéral. Ce chiffre devrait avoisiner 70 000 d'ici mars 2028.

Le gouvernement du Canada a signé des ententes avec toutes les provinces et tous les territoires pour respecter son engagement de bâtir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, abordable et inclusif. Dans le cadre de l'entente avec la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada investira 3,2 milliards de dollars sur cinq ans afin d'améliorer les services réglementés pour les enfants de moins de six ans dans la province.

La création d'un système de garde d'enfants qui fonctionne pour les Canadiens de toutes les régions du pays est un élément clé du plan visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, en plus de créer de bons emplois et de stimuler l'économie. Dans le cadre de ses ententes, le gouvernement du Canada vise à créer près de 250 000 nouvelles places en service de garde partout au pays d'ici mars 2026 afin d'offrir aux familles des options abordables en matière de garde d'enfants, peu importe où elles habitent.

Ce plan rend déjà la vie plus abordable pour les familles. Presque toutes les provinces et tous les territoires du Canada connaissent déjà une réduction des frais de garde d'enfants et d'ici la fin de 2022, les frais moyens pour une place réglementée en service d'apprentissage et de garde des jeunes enfants auront été réduits de moitié partout au pays.

Citations

« Des services de garde d'enfants de qualité, inclusifs et abordables deviennent une réalité en Colombie-Britannique. Cela change complètement la donne pour de nombreux parents, particulièrement les mères, qui n'auront pas à choisir entre élever une famille et avoir une carrière. Je suis très heureuse de voir le changement que cela apportera dans la vie des enfants, des familles, des travailleurs, dans des communautés complètes d'un bout à l'autre de notre province. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough

« Atteindre plus de 30 500 nouvelles places réglementées en service de garde est une excellente raison de célébrer, et cela a été rendu possible grâce aux fournisseurs et aux organismes qui sont allés de l'avant et ont fait une demande de fonds pour les nouvelles places. Le financement de plus de places est bon pour les familles, les communautés et l'économie parce que cela signifie que plus de parents pourront poursuivre leur carrière, retourner aux études et être actifs au sein de leur communauté, tout en sachant qu'on prend bien soin de leurs enfants. Nous faisons en sorte que la garde d'enfants ne soit pas un luxe, mais un service de base pour tous. »

- La ministre d'État pour les services de garde de la Colombie-Britannique, l'honorable Katrina Chen

Les faits en bref

En réponse aux demandes des provinces et des territoires et afin d'appuyer la mise en œuvre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le budget de 2022 propose de verser 625 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2023-2024, en vue d'établir un fonds pour l'infrastructure d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ce financement permettra aux provinces et aux territoires d'investir davantage dans les services de garde d'enfants, par exemple en construisant de nouvelles installations.

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a réalisé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces et les territoires. Tous les fonds combinés, notamment dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Au total, le gouvernement du Canada prévoit de créer près de 250 000 nouvelles places en service de garde grâce aux ententes pancanadiennes avec les provinces et les territoires, et il a déjà atteint son objectif de créer 40 000 places plus abordables avant 2020, dans le cadre des ententes 2017- 2018 et 2019-2020 en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ces nouvelles places réglementées seront créées principalement par des fournisseurs de services sans but lucratif, publics et en milieu familial.

Les investissements en faveur de la garde d'enfants bénéficieront à tout le monde partout au Canada. Des études démontrent que pour chaque dollar investi en éducation à la petite enfance, l'économie en général reçoit en retour entre 1,50 $ et 2,80 $.

Liens connexes

SOURCE Emploi et Développement social Canada

