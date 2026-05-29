Un investissement pour renforcer la compétitivité dans le secteur forestier

SAINT-JEAN-PORT-JOLI, QC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, est fier d'annoncer qu'un investissement de 2,5 millions de dollars a été accordé à l'entreprise Art Massif Structures de Bois pour renforcer sa compétitivité dans le secteur des produits forestiers grâce à l'innovation.

En effet, l'entreprise a pu faire l'acquisition d'équipements permettant la production de lamellé-collé de peuplier faux-tremble pour bonifier son offre de service, qui inclut déjà du lamellé-collé d'épinette. Le projet a ainsi permis de créer un produit de grande valeur ajoutée, se distinguant de l'offre actuelle, en plus d'augmenter la capacité de transformation de 2 millions de PMP à 6 millions de PMP. Cet investissement contribue à rehausser la qualité visuelle et structurale des projets de l'entreprise en plus de consolider la quarantaine d'emplois à l'usine de production.

Lors de l'annonce, M. Rivest était accompagné de M. Dave Savard, directeur des ventes, et de Mme Geneviève Constancis, directrice du développement des affaires et partenaire-actionnaire de Art Massif.

Citations :

« C'est essentiel, pour notre gouvernement, de soutenir concrètement des entreprises qui contribuent à l'innovation et à la vitalité de notre industrie forestière. Avec des investissements comme celui-ci, nous aidons les entreprises à gagner en compétitivité, à consolider des emplois de qualité et à créer encore plus de retombées positives dans nos régions. C'est notamment en misant sur l'innovation et sur l'expertise québécoise que nous assurons l'avenir de notre filière forestière. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« Je suis particulièrement fier d'annoncer cet investissement, parce que ce sont des projets comme celui d'Art Massif qui donnent tout son sens à notre engagement à l'égard des régions. En soutenant une entreprise d'ici qui innove et crée de la richesse localement, on renforce la compétitivité de notre industrie forestière tout en contribuant à la vitalité économique du Bas-Saint-Laurent. C'est un investissement dans notre savoir-faire, des emplois de qualité et l'avenir de nos communautés. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« Ce projet représente bien plus qu'un investissement manufacturier pour Art Massif. Il reflète notre volonté de faire rayonner le savoir-faire québécois à travers des produits forestiers innovants à forte valeur ajoutée. En développant le peuplier faux-tremble sous son nom commercial Aspen Pure, nous mettons en valeur une essence sous-utilisée, mais omniprésente sur notre territoire, ce qui contribue ainsi à une gestion plus durable de nos forêts et à l'adaptation aux changements climatiques. Cet investissement nous permet également de renforcer la compétitivité de notre industrie, de consolider des emplois spécialisés en région et d'accroître le rayonnement de l'expertise québécoise sur les marchés nord-américains. »

Geneviève Constancis, associée et directrice du développement des affaires, Art Massif

Faits saillants :

Cet investissement est issu du Programme Innovation Bois, qui vise à stimuler l'innovation, à renforcer la compétitivité des entreprises et à consolider des emplois de qualité dans les régions.

Ce programme appuie des projets de construction ou de transformation d'usines, des projets de diversification de la production ou encore des projets de robotisation et d'automatisation des procédés. Ils visent à pallier la rareté de la main-d'œuvre ou à augmenter la productivité des entreprises, et agissent comme un levier supplémentaire pour assurer la pérennité et le développement du secteur forestier québécois.

Liens connexes :

Apprenez-en plus sur le Programme Innovation Bois.

Pour en savoir plus sur Art Massif, visitez son site Web.

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Sources : Naomy Martin Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts Cell. : 367 977-7465 [email protected] Caroline Massé Attachée de presse Bureau du député de la Côte-du-Sud Cell. : 418 894-6211 Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts