QUÉBEC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les modifications apportées au plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) en vigueur ainsi que sur les secteurs visés par un plan d'aménagement spécial (PAS) de récolte des bois touchés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) sur le territoire public de la Chaudière-Appalaches.

Aménagement forestier dans la Chaudière-Appalaches - Consultation publique du 29 mai au 23 juin 2026 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Jusqu'au 23 juin à 23 h 59, les citoyens et les citoyennes sont invités à consulter ces plans et à transmettre leurs commentaires en ligne : Québec.ca/consultations-forêt-Chaudière-Appalaches.

Le PAFIO que la population est invitée à commenter montre les secteurs d'intervention potentiels où la récolte de bois ainsi que la construction et l'amélioration de chemins multiusages sont planifiées. Ce PAFIO vise l'unité d'aménagement 121-71.

Le PAS inclut les secteurs d'interventions potentiels où sont planifiés des travaux de récolte d'arbres touchés par la TBE ainsi que la localisation des chemins et d'autres infrastructures à construire ou à améliorer sur le territoire public de l'unité d'aménagement 121-71.

Par ailleurs, à la suite de la récolte de bois, d'autres travaux pourront être réalisés, comme de la remise en production et du dégagement.

Séance d'information

Les spécialistes du Ministère tiendront une séance d'information virtuelle durant laquelle seront présentés les secteurs d'intervention potentiels, la façon d'émettre un commentaire et les suites données aux préoccupations émises. Une période de questions des participants et des participantes conclura l'activité.

Cette séance en ligne se tiendra le mardi 9 juin, de 12 h à 13 h. L'inscription est obligatoire; elle s'effectue en écrivant à [email protected] au plus tard le 8 juin à 23 h 59. L'information nécessaire pour y participer sera transmise par courriel aux personnes inscrites.

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SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts