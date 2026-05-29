/R E P R I S E -- Avis aux médias - ANNONCE CONCERNANT L'INNOVATION DANS LE SECTEUR FORESTIER/

SAINT-JEAN-PORT-JOLI, QC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentants et représentantes des médias à une annonce en lien avec l'innovation dans le secteur forestier.

Date : Le 29 mai 2026



Heure : 9 h 30



Lieu : Art Massif

Saint-Jean-Port-Joli

Une visite des installations suivra la conférence de presse. Les bottes de protection sont obligatoires pour faire cette visite.

Pour y participer, les représentants et représentantes des médias doivent s'accréditer avant le 28 mai, à 16 h, en écrivant à [email protected]. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.

Sources :

Naomy Martin

Attachée de presse

Cabinet de la ministre des

Ressources naturelles et des Forêts

Cell. : 367 977-7465

[email protected]

Caroline Massé

Attachée de presse

Bureau du député de Côte-du-Sud

Cell. : 418 894-6211

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts