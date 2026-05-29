/R E P R I S E -- Avis aux médias - ANNONCE CONCERNANT L'INNOVATION DANS LE SECTEUR FORESTIER/
Nouvelles fournies parMinistère des Ressources naturelles et des Forêts
29 mai, 2026, 07:00 ET
SAINT-JEAN-PORT-JOLI, QC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentants et représentantes des médias à une annonce en lien avec l'innovation dans le secteur forestier.
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Date :
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Le 29 mai 2026
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Heure :
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9 h 30
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Lieu :
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Art Massif
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Saint-Jean-Port-Joli
Une visite des installations suivra la conférence de presse. Les bottes de protection sont obligatoires pour faire cette visite.
Pour y participer, les représentants et représentantes des médias doivent s'accréditer avant le 28 mai, à 16 h, en écrivant à [email protected]. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.
Sources :
Naomy Martin
Attachée de presse
Cabinet de la ministre des
Ressources naturelles et des Forêts
Cell. : 367 977-7465
[email protected]
Caroline Massé
Attachée de presse
Bureau du député de Côte-du-Sud
Cell. : 418 894-6211
SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
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