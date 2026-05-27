Aménagement forestier dans le Bas-Saint-Laurent - Consultation publique du 27 mai au 22 juin 2026
Nouvelles fournies parMinistère des Ressources naturelles et des Forêts
27 mai, 2026, 13:00 ET
RIMOUSKI, QC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) de l'unité d'aménagement 012-72.
Jusqu'au 22 juin 2026 à 16 heures, les citoyens et citoyennes sont invités à consulter le PAFIO et à transmettre leurs commentaires en ligne : Québec.ca/consultations-forêt-bas-saint-laurent.
Le PAFIO comprend des secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux tels que la récolte de bois, le reboisement, des éclaircies, la préparation de terrain ainsi que la construction et l'amélioration de chemins multiusages.
Liens connexes :
- Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts ou ses réseaux sociaux :
- x.com/mrnfqc
- facebook.com/RessourcesNaturellesForets
- linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets
- youtube.com/RessourcesNaturellesForets
- instagram.com/mrnfqc
Information :
Julie Gaudreault
Conseillère en communication
Direction des communications
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
[email protected]
Tél. : 418 521-3875
SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Partager cet article