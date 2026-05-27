Aménagement forestier dans le Bas-Saint-Laurent - Consultation publique du 27 mai au 22 juin 2026

RIMOUSKI, QC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) de l'unité d'aménagement 012-72.

Jusqu'au 22 juin 2026 à 16 heures, les citoyens et citoyennes sont invités à consulter le PAFIO et à transmettre leurs commentaires en ligne : Québec.ca/consultations-forêt-bas-saint-laurent.

Le PAFIO comprend des secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux tels que la récolte de bois, le reboisement, des éclaircies, la préparation de terrain ainsi que la construction et l'amélioration de chemins multiusages.

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Information :

Julie Gaudreault

Conseillère en communication

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SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts