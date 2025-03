Un investissement important pour un projet innovant en graphite

FERMONT, QC, le 5 mars 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent un investissement de 600 000 $ à Lac Rainy Graphite pour un projet de recherche et d'innovation en développement durable lié au gisement de graphite du lac Carheil, situé près de Fermont.

Le projet vise à mettre au point des techniques de concentration de remplacement pour réduire la quantité d'énergie et de produits chimiques requise pour produire le concentré de graphite du projet Carheil. Si les travaux sont concluants, ils pourraient ultimement mener à la construction d'une nouvelle usine de concentré sur le site. Le produit pourrait potentiellement s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement québécoise des batteries pour véhicules électriques.

L'aide accordée permettra d'améliorer ou de mettre au point des procédés de traitement des minerais pour réduire leur empreinte environnementale, diminuer leurs coûts de production et augmenter leur productivité.

Citations :

« Les retombées du projet et des activités de Lac Rainy Graphite pourraient stimuler considérablement l'économie de la Côte-Nord et en faire un pôle majeur de l'extraction et de la concentration du graphite au Québec. Nos ressources minérales et l'innovation dans ce domaine sont un puissant moteur de développement régional. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Dans un contexte géopolitique complexe et de forte demande mondiale en minéraux, il devient plus important que jamais de soutenir les entreprises qui souhaitent optimiser leurs pratiques dans un objectif de développement durable. L'innovation et la mise en valeur de notre grand potentiel minéral sont essentielles pour assurer l'avenir de notre secteur minier, maintenir notre compétitivité sur la scène internationale et décarboner l'économie. C'est une excellente nouvelle pour le développement socioéconomique du Québec et de la Côte-Nord. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Lac Rainy Graphite est honorée de recevoir une subvention aussi prestigieuse du gouvernement du Québec. Le projet de graphite du lac Carheil est proposé comme un approvisionnement à long terme et à haute teneur d'un minéral essentiel nécessaire pour accélérer la transition vers une énergie propre. La subvention soutiendra la recherche et le développement entre les phases de préfaisabilité et de faisabilité du projet. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec le Québec pour aider à bâtir l'industrie du graphite. »

Paul Ferguson, président, Lac Rainy Graphite inc.

Faits saillants :

Ce soutien financier est octroyé dans le cadre du Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier (PARIDM). Celui-ci permet d'appuyer les entreprises dans la réalisation de leurs projets de recherche et développement selon au moins deux des trois dimensions du développement durable (environnementale, économique et sociale), en misant sur l'innovation et l'amélioration de la compétitivité de l'industrie minière québécoise.

Le PARIDM contribue à l'atteinte des objectifs du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 en permettant de soutenir la recherche qui mènera les entreprises du domaine minier vers la mise en valeur durable de ces minéraux essentiels à la transition énergétique.

