Un investissement de 50 000 $ pour soutenir l'Association des plus beaux villages du Québec

QUÉBEC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'attribution d'une aide financière maximale de 50 000 $ à l'Association des plus beaux villages du Québec.

Ce soutien financier permettra à l'organisme d'embaucher une ressource qui sera chargée de planifier et de réaliser les travaux de refonte de sa plateforme numérique.

« Aujourd'hui, plus que jamais, notre offre touristique doit être mise de l'avant. Exploiter pleinement le potentiel du numérique est tout indiqué pour y parvenir! La mise en valeur de nos plus beaux villages ruraux, dont le charme est si recherché par les visiteurs d'ici et d'ailleurs, peut être un levier d'attractivité pour les entreprises touristiques à proximité. Je suis convaincue que le nouveau site Web de l'Association incitera les visiteurs à partir à la découverte des richesses de ce patrimoine exceptionnel, au bénéfice de l'économie de toutes nos régions. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Les plus beaux villages du Québec sont des trésors à préserver et à faire connaître encore davantage, tant pour leurs richesses patrimoniales que pour leur histoire, leur architecture, leur culture et l'accueil chaleureux de leurs résidents. Une plateforme numérique renouvelée sera sans contredit une façon invitante de planifier nos visites, tout en suscitant la curiosité et en favorisant la découvrabilité. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

« Au nom de tous les élus et citoyens de nos quarante communautés villageoises membres de l'Association des plus beaux villages du Québec, je remercie la ministre du Tourisme pour l'aide financière annoncée aujourd'hui. Elle permettra de bonifier l'offre touristique de villages ruraux auprès de la clientèle grandissante de visiteurs qui souhaitent fréquenter des lieux d'exception, en plus de stimuler l'activité économique de chacun de nos villages membres en suscitant, par des moyens technologiques renouvelés, un intérêt pour les richesses de nos communautés. Nos distinctions et l'accueil chaleureux de tous les citoyens de nos villages membres seront mis en vitrine pour inviter les visiteurs de toutes les générations à découvrir ou à redécouvrir la beauté de nos villages et l'esprit qui les habite. »

Bernard Gaudreau, président de l'Association des plus beaux villages du Québec

Fait saillant :

L'Association des plus beaux villages du Québec est un organisme sans but lucratif créé en 1998 qui compte aujourd'hui quarante villages membres répartis dans onze régions touristiques. Elle se définit comme un réseau de municipalités à caractère rural, dont une partie du territoire renferme un ou des noyaux villageois ou hameaux représentatifs de l'occupation humaine sur le territoire du Québec, et ce, tant dans ses aspects géographique, historique et culturel, tout en présentant des ensembles authentiques et harmonieux du patrimoine naturel.

