Un investissement de 4 M$ pour favoriser l'intégration en emploi de personnes vivant avec un handicap

QUÉBEC, le 11 juill. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, annonce un investissement de 4 millions de dollars, qui favorisera l'intégration en emploi de personnes vivant avec un handicap, dans le cadre de la nouvelle mesure Apprentissage pratique en milieu de travail. L'objectif du gouvernement est d'accompagner, dans l'ensemble des régions du Québec, près de 300 personnes dès cette année.

Une mesure novatrice

La mesure Apprentissage pratique en milieu de travail se distingue par sa formule et repose sur une approche adaptée aux personnes qui apprennent plus facilement par l'observation dans un milieu de travail et par la mise en pratique des choses apprises, que par la formation en milieu scolaire. À la suite d'un jumelage entre un chercheur d'emploi vivant avec un handicap et une entreprise, un plan d'apprentissage sur mesure sera produit par une ressource spécialisée, qui accompagnera la personne et l'employeur pour ce qui est de l'intégration dans le milieu de travail. L'accompagnement adapté pourra aller jusqu'à 52 semaines, selon les besoins.

Répondre à des besoins concrets

Cette mesure répond à des besoins concrets exprimés par les entreprises québécoises. Selon un sondage du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale réalisé à l'automne 2023, les besoins en matière d'accompagnement, de soutien lors de l'accueil d'un travailleur dans une entreprise, d'intégration à l'emploi et de soutien financier pour couvrir les coûts supplémentaires liés au développement des compétences du travailleur, figurent parmi les besoins liés aux principaux freins à l'embauche de personnes vivant avec un handicap. La mesure vient ainsi répondre à des besoins clairement établis.

Inscrivez-vous dès maintenant!

La mise en œuvre de la mesure a été confiée à l'organisme Soutien à la Personne Handicapée En Route vers l'Emploi (SPHERE). Les entreprises et les personnes intéressées à y participer sont invitées à communiquer avec cet organisme dès maintenant.

Citations

« En aidant les travailleurs en situation de handicap à trouver et maintenir de bons emplois, et en éliminant les obstacles à leur participation au marché du travail, nous créons non seulement des communautés plus résilientes au Québec et dans l'ensemble du Canada, mais nous soutenons également notre croissance économique. Notre gouvernement fédéral est fier d'appuyer la mesure Apprentissage pratique en milieu de travail, par l'entremise du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. De telles initiatives, en collaboration avec des organismes comme SPHERE, sont essentielles à la création d'un Canada sans obstacle, où chacun peut faire avancer sa carrière et réussir sur le marché du travail, quelles que soient ses capacités. »

L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Grâce à cette nouvelle mesure d'accompagnement, celles et ceux qui vivent avec un handicap et qui apprennent plus facilement par l'observation dans un milieu et par la mise en pratique de ce qu'ils ont appris, auront enfin accès à du sur mesure. Cet investissement de 4 millions de dollars que j'annonce aujourd'hui aura des effets concrets dans la vie de bien des gens, mais aussi au sein de nombreuses entreprises. Je suis fière de lancer cette initiative qui facilitera l'intégration en emploi et qui offrira, aux entreprises, du soutien pour l'embauche et l'adaptation des milieux de travail. C'est gagnant pour les Québécois vivant avec un handicap, gagnant pour les entreprises et gagnant pour tout le Québec! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte‑Nord

« Grâce à cette nouvelle mesure, nous pouvons améliorer l'accompagnement que nous offrons aux entreprises ainsi qu'aux personnes vivant avec un handicap, ce qui favorisera leur épanouissement et leur autonomie économique. Le fait d'occuper un emploi leur permet d'accroître leur niveau de vie ainsi que leur qualité de vie. C'est la meilleure façon de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale de cette clientèle, et je salue l'initiative de ma collègue, pour qui c'est également une priorité! »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« C'est avec fierté que SPHERE accepte le mandat d'opérationnaliser la nouvelle mesure Apprentissage pratique en milieu de travail. Notre équipe s'appuiera sur près de trois décennies d'expertise afin de favoriser le développement des compétences des personnes vivant avec un handicap, dans un métier donné, permettant ainsi aux employeurs d'avoir accès à une main-d'œuvre dûment formée, désireuse d'intégrer un emploi de façon durable. »

Nancy Moreau, directrice générale, Soutien à la Personne Handicapée En Route vers l'Emploi (SPHERE)

« Le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées souligne très positivement la mise en place de la mesure Apprentissage pratique en milieu de travail, qui vient enrichir l'éventail des outils à la disposition exclusive des intervenants spécialisés auprès des personnes handicapées. En permettant à nos clients d'acquérir de nouvelles compétences, le projet soutiendra également les employeurs qui désirent diversifier leur main-d'œuvre. »

Karine Gagné, présidente, Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH)

Faits saillants

Les entreprises pourront compter sur une aide financière pendant une période temporaire, afin de couvrir les coûts supplémentaires liés à la période d'apprentissage. Cette aide pourrait couvrir le salaire versé à un participant, le salaire d'un employé qui agit à titre d'accompagnateur ainsi que les frais liés aux mesures de soutien et d'adaptation mises en place pour les personnes participantes.

Au Québec, près de 1,5 million de personnes ont une incapacité, ce qui représente 21 % de la population âgée de 15 ans et plus, selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité.

Le taux d'emploi des personnes de 25 à 64 ans ayant une incapacité était de 66,7 % en 2022, une augmentation de plus de 10 points de pourcentage depuis 2017 (56,1 %).

La mesure annoncée est financée dans le cadre de l'Entente Canada-Québec en appui aux personnes handicapées du Québec dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Ce Fonds vise à soutenir des projets qui aident les personnes vivant avec un handicap à se préparer à chercher un emploi, à en obtenir un et à le conserver.

SOURCE Cabinet de la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

