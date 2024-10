Un soutien à Formation Korpus pour faire connaître l'apprentissage en milieu de travail

LAVAL, QC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, annoncent un soutien financier de 162 678 $ à Formation Korpus du Centre de services scolaire de Laval pour mieux faire connaître l'apprentissage en milieu de travail.

Les participants pourront assister à deux journées de conférences en lien avec le développement des compétences et l'apprentissage. Un panel de représentants d'entreprises avec témoignages d'apprentis et de compagnons est aussi à l'horaire de ces journées. Ces activités se tiendront les 23 octobre 2024 et 11 février 2025.

Des représentants de la Direction générale de Services Québec de Laval et des Laurentides seront présents à chaque événement afin de permettre aux entreprises et aux visiteurs de prendre connaissance des mesures et des services publics d'emplois qui sont offerts, notamment aux personnes qui souhaitent développer de nouvelles compétences.

« L'apprentissage en milieu de travail fait partie des solutions à la rareté de main-d'œuvre. Ces activités s'adressent, entre autres, aux Québécoises et Québécois qui souhaitent prolonger leur carrière ou qui voudraient demeurer sur le marché du travail et développer de nouvelles compétences. On démontre une fois de plus que les entreprises peuvent compter sur le soutien de notre gouvernement pour améliorer les compétences de leurs travailleurs. Ces activités sont une occasion à ne pas manquer pour en apprendre davantage sur les possibilités qui s'offrent à tous les travailleurs. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La région de Laval regorge d'opportunités de développement! Notre soutien au Centre de services scolaire de Laval vise à renforcer l'apprentissage en milieu de travail, essentiel pour la compétitivité de nos entreprises et la qualification de notre main-d'œuvre. J'invite tout le monde à saisir cette occasion. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le retour de ces événements, consacrés au Programme d'apprentissage en milieu de travail, cadre parfaitement avec la mission de Formation Korpus, notre Service aux entreprises et de formation continue, qui vise à faire connaître et favoriser le rehaussement des compétences et le développement professionnel au sein des entreprises d'ici. Il s'agit d'un rassemblement des plus enrichissants pour nos entreprises lavalloises, et nous saluons le soutien de nos partenaires qui contribuent à la tenue de celui-ci. »

Yves Michel Volcy, directeur général du Centre de services scolaire de Laval

Faits saillants

Le Programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) est un programme de qualification volontaire qui permet aux travailleuses et travailleurs qui ont peu ou pas d'expérience d'acquérir les compétences du métier qu'ils souhaitent exercer, dans un contexte réel de travail. Pour une entreprise, participer au PAMT représente ainsi un moyen facile et efficace de former son personnel moins expérimenté et de lui offrir un encadrement structuré.

Le financement de ces deux activités s'inscrit dans le cadre du programme Support à l'exécution des mesures actives.

