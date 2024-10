/R E P R I S E -- Avis aux médias - Relève en construction - Annonce de la ministre de l'Emploi, du ministre du Travail, de l'Association de la construction du Québec et de la Commission de la construction du Québec/

SEPT-ÎLES, QC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle une initiative, qui vise à attirer une nouvelle génération de travailleuses et de travailleurs dans les métiers en demande en construction, sera lancée.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, du président de l'Association de la construction du Québec, Éric Fraser, et de la présidente-directrice générale à la Commission de la construction du Québec, Audrey Murray.

Date : 4 octobre 2024



Heure : 10 h



Lieu : Sept-Îles (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)

