Un investissement de 20 M$ pour la création d'une route panoramique entre les régions des Laurentides et de Lanaudière

QUÉBEC, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer un investissement de 20 millions de dollars pour la réalisation d'un projet de route panoramique qui reliera les municipalités de Saint-Donat et de Saint-Michel-des-Saints en traversant le parc national du Mont-Tremblant, contribuant ainsi au développement touristique du secteur.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet consiste à asphalter la chaussée de la route 3 sur un tronçon de 30 km qui traverse le parc national du Mont-Tremblant et à y effectuer les travaux nécessaires pour permettre aux véhicules d'y circuler à 50 km/h. Une bande cyclable d'un mètre sera aussi ajoutée pour favoriser le développement du cyclotourisme. Enfin, des haltes panoramiques seront intégrées pour bonifier l'expérience des usagers et mettre en valeur les beautés du territoire.

« L'achèvement de la route 3 est un projet très attendu depuis plusieurs années. Je suis donc très fière que votre gouvernement prouve encore une fois son engagement à bonifier l'offre touristique et à en maximiser les retombées économiques pour la région tout en offrant un meilleur accès au territoire. Ce projet est le fruit d'une collaboration extraordinaire entre de nombreux partenaires, et nous continuerons de travailler ensemble pour faire la promotion de nos attraits. La route panoramique sera un facteur d'attractivité majeur pour les Québécois. Elle attirera aussi de nombreux visiteurs internationaux qui voudront profiter des joyaux naturels du Québec dès qu'ils le pourront. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier

« En plus de renforcer l'offre touristique des Laurentides et de Lanaudière au bénéfice des visiteurs, l'aménagement d'une route panoramique contribuera au développement économique local. Nos communautés ont à cœur ce projet structurant. Je salue l'engagement de l'ensemble des partenaires qui ont travaillé activement et en étroite collaboration pour que la route panoramique soit réalisée. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand

« Ce nouveau lien, qui vient boucler la région, pourra inspirer la création de plusieurs circuits routiers, allant d'un circuit 100 % Matawinie en passant par un circuit lanaudois, et, bien sûr, la mise en place de circuits interrégionaux, qui, à terme, pourront générer d'importantes retombées économiques. Je salue le travail de la ministre du Tourisme pour l'aboutissement de ce projet tant attendu depuis plusieurs années! »

Sylvain Breton, préfet de la MRC de Matawinie

« Ce projet, les élus municipaux de la MRC de Matawinie y travaillent depuis des années, et je suis on ne peut plus heureux qu'il puisse enfin voir le jour! Je salue la détermination de la ministre du Tourisme et députée de Berthier, Caroline Proulx, qui a mené à l'excellente nouvelle d'aujourd'hui. Enfin, Saint-Michel-des-Saints aura un lien direct vers Saint-Donat. Ce sera gagnant pour le tourisme, gagnant pour les citoyens et gagnant pour l'environnement! »

Réjean Gouin, maire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints

« Au nom du conseil municipal de Saint-Donat, je remercie le gouvernement du Québec, qui confirme aujourd'hui sa ferme intention de réaliser des travaux majeurs sur la route 3 qui traverse le parc national du Mont-Tremblant. Saint-Donat ne sera jamais plus au bout du chemin! L'accès à un circuit panoramique et sécuritaire doté de massifs montagneux ainsi que de lacs majestueux dans un vaste espace protégé permettra de diversifier notre offre touristique tout en générant des retombées économiques importantes. »

Joé Deslauriers, maire de la municipalité de Saint-Donat

La route 3 est un tronçon d'un chemin reliant les municipalités de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Donat qui est actuellement non pavé. La réfection d'un tronçon de 24 km situé sur le territoire de Saint-Michel-des-Saints (route des Cyprès) a été menée à terme à l'automne 2020.

L'achèvement de la route 3 permettra d'offrir une voie de communication est-ouest entre les régions des Laurentides et de Lanaudière, et de créer une boucle qui désenclavera le nord de Lanaudière.

L'investissement pour ce projet, qui débutera en 2021-2022, a été confirmé lors du budget 2021-2022, présenté le 25 mars dernier.

Une étude réalisée pour évaluer les retombées potentielles de ce projet estime que l'infrastructure générerait, trois ans après l'achèvement de la route, des dizaines de milliers de jours supplémentaires de visites au parc national du Mont-Tremblant . Elle précise que 20 % de ces visites proviendraient de touristes hors Québec, engendrant des recettes touristiques annuelles supplémentaires de 14 millions de dollars.

