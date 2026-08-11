Un investissement de 173 000 $ pour dynamiser les artères commerciales de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

MONTRÉAL, le 11 août 2026 /CNW/ -- Dans le cadre de ses efforts visant à soutenir le développement économique local, l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est fier d'annoncer un investissement de 173 000 $ pour la réalisation de plusieurs initiatives visant à dynamiser ses artères commerciales situées hors des territoires des Sociétés de développement commercial (SDC).

Ce financement est accordé dans le cadre du Programme de soutien financier destiné aux arrondissements pour la dynamisation et le soutien de la vitalité économique des secteurs commerciaux hors SDC de la Ville de Montréal.

Des actions pour soutenir les commerces de proximité

Grâce à cette enveloppe, l'arrondissement déploiera une série de projets structurants adaptés aux réalités locales et aux besoins des artères commerciales.

Initiatives soutenues :

Campagne de sociofinancement par bons d'achats bonifiés : 40 000 $

Campagne de promotion de la nouvelle image de marque pour la rue Sherbrooke Ouest : 20 000 $

Mise en valeur des vitrines de locaux commerciaux vacants : 10 000 $

Piétonnisation de l'avenue Monkland pour une 3e année consécutive - Imagine Monkland 2026 : 80 000 $

Démarche de mobilisation des commerçants dans le secteur Victoria / Van Horne : 23 000 $

Ces initiatives visent à stimuler l'achalandage, renforcer l'attractivité des artères commerciales et soutenir les commerçants dans un contexte économique en transformation.

« Cet investissement témoigne de notre volonté de soutenir nos commerçants locaux et de renforcer la vitalité de nos artères commerciales. En misant sur des initiatives adaptées aux réalités de nos quartiers, nous contribuons à bâtir une économie locale forte et dynamique, » a déclaré la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce, Stephanie Valenzuela

Du verdissement pour l'avenue Somerled

En plus des investissements à venir, l'Arrondissement a récemment amélioré l'avenue Somerled en y ajoutant 25 arbres en pot. Ils servent comme mesures d'apaisement de la circulation, ajoutent de l'ombre et réduisent les ilots de chaleur.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements : Guillaume Pelletier, Soutien aux élu(e)s, Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 438 821-2278