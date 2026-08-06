/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce en lien avec le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est/

MONTRÉAL, le 5 août 2026 /CNW/ -- La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et le président du comité exécutif, responsable de l'itinérance et conseiller du district Saint-Jacques, Claude Pinard, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse en lien avec le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est, dans le Village.

Date : Le 6 août 2026



Heure : 9 h

Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]