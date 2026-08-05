Hommage commémoratif à la mémoire des victimes du bombardement d'Hiroshima

MONTRÉAL, Aug. 5, 2026 /CNW/ -- En mémoire des victimes du bombardement atomique d'Hiroshima, la Ville de Montréal tiendra aujourd'hui sa cérémonie annuelle de la paix, une occasion de réaffirmer l'importance du dialogue, de la solidarité et d'une paix durable.

Au Jardin japonais du Jardin botanique de Montréal, la responsable du rayonnement international et de l'attractivité, Stéphanie Valenzuela, le consul général du Japon à Montréal, Akihiko Uchikawa, et des membres de la communauté se sont réunis pour commémorer cette tragédie et célébrer l'amitié durable qui unit Montréal et sa ville jumelle Hiroshima. Depuis le jumelage entre les deux villes en 1998, cette cérémonie rassemble chaque année la population montréalaise dans un esprit de mémoire, de solidarité et de paix.

« Le souvenir de cette tragédie ne doit jamais s'effacer. Cette mémoire nous rappelle les conséquences dévastatrices de la guerre et nous invite à demeurer vigilants face à la violence, à l'indifférence et à la complaisance. Nous avons la responsabilité commune de regarder l'histoire en face et de nous demander ce que nous devons faire aujourd'hui pour bâtir un monde plus juste et plus pacifique. En nous réunissant aujourd'hui, nous honorons la mémoire des victimes, réaffirmons notre solidarité et notre amitié envers la population d'Hiroshima et, surtout, renouvelons notre engagement envers une paix durable, fondée sur la justice, la liberté et le respect de la dignité humaine », a déclaré la responsable du rayonnement international et de l'attractivité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Stéphanie Valenzuela.

« Cette cérémonie commémorative nous offre l'occasion de renouveler notre engagement en faveur d'un monde sans armes nucléaires. Je tiens à souligner avec gratitude l'engagement de la Ville de Montréal ainsi que du Jardin botanique et du Jardin Japonais à organiser cette cérémonie qui unit ces deux villes jumelées par les liens du cœur. Je remercie chaleureusement toutes les personnes présentes ce soir », a souligné le Consul Général du Japon à Montréal, Akihiko Uchikawa.

En 1998, la Ville d'Hiroshima a offert la Cloche de la paix à la Ville de Montréal. Installée au Jardin japonais du Jardin botanique, elle symbolise le pacte d'amitié et de paix conclu entre les deux cités. Son tintement rappelle chaque année l'importance de se rassembler pour commémorer les victimes d'Hiroshima et de Nagasaki et renouveler notre engagement collectif envers la paix.

Rappelons que le 6 août 1945, l'humanité a été témoin d'une catastrophe sans précédent. En quelques instants, la ville d'Hiroshima a subi une destruction d'une ampleur inimaginable, causant la mort de plus de 140 000 personnes et laissant des séquelles durables chez les survivants et leurs descendants.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Coordination médias, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]