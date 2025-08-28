Un investissement de 1 M$ pour renforcer la productivité de Nova Bus par la formation

SAINT-EUSTACHE, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et député de Deux-Montagnes, Benoit Charette, annoncent un investissement de 1 million de dollars à Nova Bus pour renforcer la productivité de cette entreprise grâce au développement des compétences.

Grâce à ce soutien, ce sont 180 personnes n'ayant pas d'expérience préalable dans le secteur manufacturier qui bénéficieront d'une formation spécialisée qui leur permettra de se joindre rapidement aux équipes de l'entreprise. Les nouveaux employés développeront les compétences techniques et pratiques requises pour exercer le métier d'assembleur. Ainsi, Nova Bus pourra compter sur du personnel formé sur mesure qui pourra s'intégrer efficacement à ses équipes. Le développement des compétences des employés aura une incidence positive sur la productivité de Nova Bus. Au total, l'entreprise prévoit l'embauche de plus de 300 nouveaux employés d'ici septembre 2025 pour répondre à ses besoins de main-d'œuvre en assemblage.

La formation comporte trois phases d'apprentissage. La première consiste en une formation intensive de trois semaines complètes. La deuxième, la formation en usine par jumelage, compte 120 heures de formation sur la chaîne de production. Enfin, la troisième phase s'adresse à certains employés qui seront affectés à des postes spécialisés. Les personnes intéressées par la formation peuvent communiquer directement avec l'entreprise.

Citations

« La formation des travailleurs est cruciale pour la productivité de nos entreprises. Cet investissement de 1 million de dollars permettra à Nova Bus de former ses travailleurs pour poursuivre sa croissance, tout en soutenant la création d'emplois de qualité dans un domaine d'avenir. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Nova Bus représente à la fois un moteur du développement économique régional et un exemple du savoir-faire québécois en matière d'électrification des transports. Dans la lutte contre les changements climatiques, appuyer des entreprises de cette envergure est essentiel pour assurer une prospérité durable et renforcer l'économie du Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et député de Deux-Montagnes

« Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement du Québec pour son soutien au développement de Nova Bus. Cette subvention nous permettra d'accroître rapidement nos effectifs tout en améliorant l'encadrement et le développement de nos employés. Grâce à ces embauches, nous pourrons continuer notre croissance et, ultimement, favoriser la mobilité durable. »

Paul Le Houillier, président de Nova Bus

Faits saillants

Fondée en 1993, Nova Bus compte plus de 1 500 employés. L'entreprise, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport urbain durable en Amérique du Nord.

Dix formateurs seront présents pour accompagner les recrues dans leur apprentissage une fois qu'elles seront en poste à l'usine.

Ce financement provient de la Mesure de formation de la main-d'œuvre - volet entreprises Cette mesure vise à soutenir le développement des compétences des travailleuses et des travailleurs.

