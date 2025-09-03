Un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes sera construit à Victoriaville grâce à un partenariat novateur

VICTORIAVILLE, QC , le 3 sept. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés et la Ville de Victoriaville, ont procédé ce matin à la première pelletée de terre officielle d'un projet d'habitation de 100 logements abordables pour personnes âgées autonomes. La réalisation de ce nouveau milieu de vie sur la rue Lactancia s'inscrit dans la deuxième phase de projets pilotés par Mission Unitaînés, laquelle vise à livrer 600 logements abordables supplémentaires, dans 6 villes du Québec, d'ici les 2 prochaines années.

Les travaux de construction débuteront à la fin septembre et devraient être terminés à l'hiver 2027. À terme, c'est l'organisme Innov Habitat Victo qui assurera la gestion de l'immeuble ainsi que le maintien du bâtiment.

Le montage financier de 32,5 M$ regroupe des investissements des gouvernements du Québec et du Canada totalisant 22,5 M$. Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Victoriaville cédera le terrain, offrira certains congés de taxes et assumera les coûts de raccordement. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, vient compléter le montage financier.

L'activité a eu lieu en présence de M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, en compagnie de M. Antoine Tardif, maire de Victoriaville, de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, ainsi que de M. Patrick Paulin et de M. Sébastien Brière, respectivement président et directeur général d'Innov Habitat Victo.

Un partenariat multipartite et novateur

La première phase du projet de Mission Unitaînés, entamée en 2024, visait à ajouter rapidement 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 nouvelles résidences dans 11 villes différentes, grâce à un investissement total de 235 M$ provenant des deux ordres de gouvernement.

La deuxième phase, annoncée le 28 août 2025, s'inscrit dans la continuité des efforts déployés collectivement pour répondre à la demande croissante de logements abordables destinés aux personnes âgées autonomes à faible revenu. Grâce à un investissement supplémentaire de 135,1 M$ des gouvernements du Québec et du Canada, ce sont 6 résidences de plus qui seront construites, à Valleyfield, Québec, Victoriaville, Trois-Rivières, Saguenay et Laval.

La contribution de chaque municipalité engagée dans un projet de construction représente entre 3 M$ et 5 M$, en nature ou sous forme de subvention. Cela inclut la cession d'un terrain prêt pour la construction, un congé de taxes pour une durée de trois années à compter de la date de cession du terrain avec le bâtiment, un permis de construction (ou subventions équivalentes) et les raccordements aux services.

Quant à l'organisme caritatif Mission Unitaînés, il prend en charge le développement et la réalisation des bâtiments. Au terme de la construction, il remet à la municipalité ou à un organisme à but non lucratif désigné par la municipalité - dans le cas de Victoriaville, l'organisme Innov Habitat Victo - un bâtiment prêt à être mis en service pour une somme symbolique, et ce, sans hypothèque. De plus, chacun des immeubles est doté d'un fonds de réserve de 500 000 $ provenant d'un don philanthropique de M. Luc Maurice. D'autres partenaires viendront compléter le financement par des contributions philanthropiques destinées à bonifier la qualité de vie des résidentes et résidents.

Notamment grâce aux économies d'échelle réalisées et à l'expertise des partenaires, le modèle novateur et performant que constitue Mission Unitaînés présente l'avantage de créer 1 700 logements à un coût inférieur aux logements actuellement mis en construction par la Société d'habitation du Québec (SHQ). Il permet également d'assurer que les immeubles seront exempts de dettes.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec l'organisme Mission Unitaînés est la preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec notre partenaire fédéral et les municipalités, pour mieux loger les personnes âgées au Québec. Ce projet m'emballe, car il mobilise l'expertise des parties prenantes pour construire des logements de qualité et abordables dans des délais très rapides. On est résolus à livrer des résultats à travers ce partenariat. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je salue le travail concerté de nos différents partenaires ayant permis au projet novateur Unitaînés de voir le jour. Ces 100 nouveaux logements abordables et leurs espaces de socialisation permettront aux résidents de profiter du meilleur cadre de vie possible. Je me réjouis de cet ajout pour Victoriaville et le Centre-du-Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« À Victoriaville, nous travaillons activement pour trouver des solutions aux défis de l'habitation. Dans les dernières années, nous avons mis en place plusieurs initiatives pour répondre à la crise du logement. Nos efforts se traduisent aussi par le développement de projets de logements abordables et par la collaboration avec des partenaires engagés. Ce projet Unitaînés en est un bon exemple. C'est ce genre de partenariat qui fait de Victoriaville une ville aussi dynamique, novatrice et à l'écoute des besoins de sa population. »

Antoine Tardif, maire de Victoriaville

« C'est avec un grand enthousiasme que nous nous engageons dans ce projet qui contribuera certainement au mieux-être de notre communauté. Cet édifice représente bien plus qu'un toit : c'est une promesse de sécurité, de bien-être et de dignité pour nos aînés qui vivent de revenus modestes. Nous sommes fiers de prendre part à cette réussite qui rejoint nos valeurs d'inclusivité et d'accessibilité. »

Patrick Paulin, président d'Innov Habitat Victo

« Ce nouveau projet qui s'ajoute aux projets en cours de réalisation incarne parfaitement l'engagement que j'ai pris d'améliorer le bien-être des aînés en leur offrant un environnement où ils se sentent en sécurité, libres et heureux. Nous sommes particulièrement fiers que les gouvernements nous aient renouvelé leur confiance pour permettre de démarrer de nouveaux projets tels que celui annoncé aujourd'hui. Ce sont plus de 100 personnes aînées de plus qui pourront avoir un logement de qualité et à faible coût. Je salue le leadership de la Ville, et je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes celles et tous ceux qui participent à cette initiative ambitieuse et innovante, qui se concrétisera dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Faits saillants :

Le modèle financier a été conçu pour être en mesure d'offrir à long terme des logements dont le loyer correspondra à 30 % du revenu des résidents. Le loyer est établi au coût moyen de 662 $ par mois pour un logement d'une chambre à coucher, chauffé-éclairé et avec le Wi-Fi inclus. Les hausses de loyer seront limitées par les ententes avec la Société d'habitation du Québec (SHQ) dans le but de maintenir l'abordabilité pour les années à venir.

Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclura également une salle commune multifonctionnelle, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

