/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À LAVAL/

16 févr, 2026, 07:00 ET
LAVAL, QC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Laval et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements abordables, projet issu d'un partenariat novateur.
L'activité se déroulera le 16 février, en présence de :
- Mme Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine;
- Mme Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports) et députée de Thérèse-De Blainville;
- Mme Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle;
- Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;
- et Mme Danielle Lavoie, présidente du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Laval.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 16 février, 9 h. Un déplacement de 10 minutes en voiture est à prévoir après les allocutions pour la prise de photos officielle à l'extérieur.
DATE : 16 février 2026
HEURE : 10 h
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]
