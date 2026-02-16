Un immeuble de 100 logements sociaux et abordables pour personnes aînées autonomes sera construit à Laval grâce à un partenariat novateur

LAVAL, QC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés et la Ville de Laval, ont procédé ce matin à la première pelletée de terre officielle d'un projet d'habitation de 100 logements sociaux et abordables pour personnes âgées autonomes. La réalisation de ce nouveau milieu de vie sur le boulevard Saint-Elzéar Ouest s'inscrit dans la deuxième phase de projets pilotés par Mission Unitaînés, laquelle vise à livrer 600 logements abordables supplémentaires dans 6 villes du Québec d'ici les 2 prochaines années.

Les travaux de construction débuteront au cours des prochains jours et devraient être terminés à l'hiver 2027. À terme, c'est l'Office municipal d'habitation de Laval qui assurera la gestion de l'immeuble ainsi que le maintien du bâtiment.

Le montage financier de 32,5 M$ comprend des investissements des gouvernements du Québec et du Canada totalisant 22,5 M$. Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. De son côté, la Ville de Laval appuie le projet par une subvention à laquelle s'ajouteront un don de terrain et un crédit de taxes, le tout pour une contribution totale de près de 9,6 M$. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, vient compléter le montage financier.

L'activité a eu lieu en présence de Mme Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, de Mme Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports) et députée de Thérèse-De Blainville, de Mme Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle, de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, et de Mme Danielle Lavoie, présidente du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Laval.

Un partenariat multipartite et novateur

La première phase du projet de Mission Unitaînés, entamée en 2024, visait à ajouter rapidement 1 100 logements sociaux et abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 nouveaux bâtiments dans 11 villes différentes, grâce à un investissement total de 235 M$ provenant des deux ordres de gouvernement.

La deuxième phase, annoncée le 28 août 2025, s'inscrit dans la continuité des efforts déployés collectivement pour répondre à la demande croissante de logements abordables destinés aux personnes âgées autonomes à faible revenu. Grâce à un investissement supplémentaire de 135,1 M$ des gouvernements du Québec et du Canada, ce sont 6 immeubles de plus qui seront construits, à Valleyfield, Québec, Victoriaville, Trois-Rivières, Saguenay et Laval.

Quant à l'organisme caritatif Mission Unitaînés, il prend en charge le développement et la réalisation des bâtiments. Au terme de la construction, il remet à la municipalité ou à un organisme à but non lucratif désigné par la municipalité - dans le cas de Laval, l'Office municipal d'habitation de Laval - un bâtiment prêt à être mis en service pour une somme symbolique, et ce, sans hypothèque. De plus, chacun des immeubles est doté d'un fonds de réserve de 500 000 $ provenant d'un don philanthropique de M. Luc Maurice. D'autres partenaires viendront compléter le financement par des contributions philanthropiques destinées à bonifier la qualité de vie des résidentes et résidents.

Notamment grâce aux économies d'échelle réalisées et à l'expertise des partenaires, le modèle novateur et performant que constitue Mission Unitaînés présente l'avantage de créer 1 700 logements à un coût inférieur aux logements actuellement mis en construction par la Société d'habitation du Québec (SHQ). Il permet également d'assurer que les immeubles seront exempts de dettes.

Citations :

« Je suis très heureuse de voir se concrétiser le projet de Mission Unitaînés ici, à Laval. C'est une belle preuve que lorsqu'on innove et qu'on travaille tous ensemble, avec notre partenaire fédéral et les municipalités, on arrive à bâtir rapidement des milieux de vie de qualité et abordables. Le bien-être de nos aînés me tient particulièrement à cœur, et je suis fière de constater que ce projet contribuera concrètement à mieux les loger et à leur offrir un environnement qui leur ressemble. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Construire plus de logements de qualité, à un prix abordable, et adaptés aux besoins de ceux qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui, est une mission envers laquelle notre gouvernement s'engage chaque jour. Le projet de Mission Unitaînés, c'est bien plus qu'une simple construction; c'est la création d'un milieu de vie chaleureux et moderne où nos aînés peuvent vivre avec dignité et confort. C'est maintenant plus d'une centaine de Lavalloises et de Lavallois qui bénéficieront d'un chez-soi où ils se sentiront accomplis, stimulés et soutenus. Je me réjouis de cette merveilleuse nouvelle pour les citoyens et les aînés de la région! »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région de Laval

« Notre gouvernement est fier de soutenir Mission Unitaînés, dont la mission contribue à nos efforts continus pour bâtir des collectivités fortes et abordables partout au pays. Cet ensemble résidentiel offrira non seulement des logements abordables aux aînés de Laval, mais aussi la possibilité de bien vieillir dans leur communauté. Construire un Canada fort, ça commence avec un chez soi qui correspond au budget et aux besoins de chaque Canadienne et Canadien. »

Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et député de Marc-Aurèle-Fortin

« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions en matière de logement pour les gens de Laval. Le soutien à Mission Unitaînés est un exemple concret de notre engagement. Je suis fière de notre participation à ce projet et de la différence concrète qu'il fera pour les aînés de la communauté. »

Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports) et députée de Thérèse-De Blainville

« Vieillir dignement à Laval et maintenir notre ville abordable sont des priorités pour mon administration. Les enjeux en habitation exigent des solutions multiples, innovantes et adaptées aux réalités d'aujourd'hui. Je suis fier que le projet de Mission Unitaînés prenne forme chez nous, afin d'offrir aux aînées et aînés lavallois un milieu de vie de qualité, à coût accessible. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« C'est avec grande fierté que l'Office municipal d'habitation de Laval s'associe à Mission Unitaînés. Cet immeuble de 100 logements offrira à des aînés et aînées de Laval un milieu de vie sécuritaire, abordable et adapté à leurs besoins. Il s'agit d'une initiative novatrice qui contribue à atténuer les effets des hausses de loyer successives pour de nombreuses personnes âgées. Il s'inscrit pleinement dans notre mission d'augmenter l'offre de logements sociaux et abordables à Laval et il témoigne d'une volonté commune d'agir concrètement pour le mieux-être de nos aînés. Nous remercions l'ensemble des partenaires impliqués pour leur contribution à cette initiative porteuse pour la communauté lavalloise. »

David Bélanger, directeur général par intérim de l'Office municipal d'habitation de Laval

« Ce nouveau projet qui s'ajoute aux projets en cours de réalisation incarne parfaitement l'engagement que j'ai pris d'améliorer le bien-être des aînés en leur offrant un environnement où ils se sentent en sécurité, libres et heureux. Nous sommes particulièrement fiers que les gouvernements nous aient renouvelé leur confiance pour permettre de démarrer de nouveaux projets tels que celui annoncé aujourd'hui. Ce sont plus de 100 personnes aînées de plus qui pourront avoir un logement de qualité et à faible coût. Je salue le leadership de la Ville, et je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes celles et tous ceux qui participent à cette initiative ambitieuse et innovante, qui se concrétisera dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Fait saillant :

L'immeuble Mission Unitaînés qui sera construit à Laval comprendra 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclura également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents. Les premiers locataires emménageront à l'hiver 2027.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable. Suivez la SCHL sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Mission Unitaînés, [email protected], 514 995-9704