CALGARY, AB, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Agence du revenu du Canada a annoncé que M. Chun Zhu, aussi connu sous le nom de Ted Zhu, de Calgary en Alberta, a plaidé coupable le 29 janvier 2021 devant la Cour provinciale de l'Alberta à un chef d'accusation de fraude de plus de 5 000 $ et à un chef d'accusation d'avoir obtenu et utilisé l'identité d'une autre personne pour commettre un acte criminel. M. Zhu a été condamné le 1er octobre 2021 à une peine de huit mois pour fraude et de six mois pour avoir utilisé l'identité d'autrui pour commettre un acte criminel. Ces deux peines doivent être purgées simultanément et seront suivies de 18 mois de probation.

L'enquête de l'Agence a révélé que, dès mars 2018, M. Zhu avait commencé à recueillir les renseignements personnels des particuliers qui postulaient aux fausses offres d'emploi qu'il avait créées. En février 2019, M. Zhu a utilisé ces renseignements pour préparer par voie électronique, imprimer et produire jusqu'à 317 déclarations de revenus de particuliers dans lesquelles des remboursements d'impôt injustifiés totalisant plus de 760 000 $ ont été demandés. M. Zhu a tenté de faire déposer ces remboursements dans des comptes bancaires qu'il détenait.

Les renseignements ci-dessus proviennent des dossiers judiciaires.

La fraude fiscale a une incidence sur les services et les programmes sur lesquels nous comptons tous pour améliorer notre qualité de vie. C'est pourquoi l'Agence maintient divers programmes pour protéger l'intégrité du régime fiscal, et ce, même si la plupart des Canadiens respectent les lois fiscales et paient leurs impôts.

Joanne de Waal, Gestionnaire des communications, Agence du revenu du Canada

