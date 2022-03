OTTAWA, ON, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada travaille dur pour réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement et sécuritairement possible. Le Canada a maintenant accueilli plus de 9 560 réfugiés afghans, et d'autres arrivent chaque semaine.

Pour de nombreux nouveaux arrivants, l'obtention d'un emploi et l'entrée sur le marché du travail constituent une première étape essentielle de leur nouvelle vie au Canada, qui contribue à leur intégration réussie, leur donne confiance en eux et leur confère un sentiment d'appartenance.

ACCES Employment, un fournisseur de services dans la région du Grand Toronto, est un chef de file dans l'établissement de liens entre les demandeurs d'emploi de divers milieux et les employeurs, comme Maple Leaf Foods, CGI et Rogers, qui se sont mobilisés pour soutenir les réfugiés afghans.

ACCES offre :

du mentorat;

un soutien linguistique et en traduction;

des ateliers de recherche d'emploi, y compris de rédaction de curriculum vitae et de préparation aux entrevues;

des stages de travail;

un soutien à l'intégration et après l'embauche.

À ce jour, ACCES a organisé 7 salons virtuels de l'emploi au cours desquels les représentants ont travaillé avec des réfugiés afghans et discuté de leurs intérêts professionnels et de l'endroit où ils veulent s'installer. De nombreux réfugiés ont reçu des entrevues de suivi et des offres d'emploi grâce à des conversations virtuelles en tête-à-tête organisées avec des employeurs potentiels.

ACCES élargit sa portée au-delà de la région du Grand Toronto et commence à travailler avec TalentPool à Calgary pour organiser des salons de l'emploi à grande échelle partout au Canada. Il s'est également associé à IKEA Canada pour lancer, à l'échelle nationale, un programme de formation sur l'expérience client. Ce programme est conçu pour les réfugiés qui s'intéressent aux stratégies d'expérience client, ainsi qu'à des stages de travail et du mentorat avec IKEA.

Citations

« Les fournisseurs de services sont essentiels pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer dans leur nouveau pays, et je suis heureux que les entreprises aident en embauchant des réfugiés afghans. Tous les nouveaux arrivants méritent de se sentir valorisés en contribuant à notre société, ce qui est essentiel à notre relance économique. Nous continuons de nous appuyer sur nos partenaires de confiance pour nous aider à tenir nos engagements envers les personnes les plus vulnérables de la planète. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« ACCES a toujours eu à cœur d'éliminer les obstacles pour les nouveaux arrivants et les personnes ayant vécu une expérience de réfugié. L'une des principales forces de notre prestation de services est la façon dont nous mobilisons les ressources, ainsi que nos liens avec d'autres organismes communautaires et des entreprises partenaires, pour influencer positivement la vie des personnes qui en ont le plus besoin. Nous nous efforçons d'aider les nouveaux arrivants afghans et nous sommes impatients d'en aider encore plus dans l'année à venir. »

- Allison Pond, présidente-directrice générale, ACCES Employment

Faits en bref

Dans le cadre du Programme d'établissement, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) finance plus de 500 fournisseurs de services d'établissement qui offrent des services de soutien et des programmes aux nouveaux arrivants.

Le Programme d'établissement aide les nouveaux arrivants, y compris les réfugiés, à surmonter les obstacles afin que leur famille et eux puissent contribuer aux aspects civiques, sociaux, politiques et économiques de la vie au Canada.

Les réfugiés afghans se sont réinstallés dans plus de 90 collectivités à travers le Canada, qui vont des grands centres urbains aux petites villes et aux collectivités rurales.

ACCES Employment offre des services à plus de 40 000 demandeurs d'emploi chaque année et travaille avec un réseau de 2 500 employeurs dans différents secteurs. Il s'agit d'un organisme sans but lucratif qui reçoit du financement de tous les ordres de gouvernement, y compris d'IRCC.

