TORONTO, le 16 juill. 2020 /CNW/ - Le jeudi 25 juin 2020, des membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont dirigé un exercice de formation conjoint auquel ont participé les équipes du programme du Service des chiens détecteurs (SCD) de l'ASFC et les unités canines (K-9) des services de police de la région du Grand Toronto et de Hamilton (GTHA). Des agents du service de police régional de Peel, du service de police de Toronto, du service de police régional d'Halton, du service de police régional de York, du service de police régional de Durham et du service de police de Hamilton ont participé à l'exercice de formation dirigé par la GRC et l'ASFC à l'Aéroport international Pearson de Toronto.

L'objectif de l'exercice était de renforcer la collaboration et le partenariat entre les différents partenaires policiers et de lutter contre la criminalité transfrontalière concernant le vaste territoire couvert par l'Aéroport international Pearson de Toronto. Environ 40 % du fret aérien du Canada est traité à l'Aéroport international Pearson de Toronto, et celui-ci est utilisé pour relier les Canadiens à leurs destinations partout sur la planète.

De plus, l'Aéroport international Pearson de Toronto compte sur un espace d'entreposage de plus de 1,2 million de pieds carrés, ce qui permet le traitement d'un million de tonnes métriques de fret par année. Au cours de cet exercice de formation, les équipes des unités canines ont repéré trois envois destinés à l'exportation contenant des produits de cannabis présumés. L'enquête de la GRC concernant ces envois est toujours en cours, en collaboration avec les organismes locaux et internationaux d'application de la loi.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités; cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information sur l'importation et l'exportation de substances réglementées ou sur des activités transfrontalières douteuses, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060. Si vous souhaitez signaler d'autres activités criminelles, vous pouvez communiquer en tout temps avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario, au 1-800-387-0020, ou faire un signalement de façon anonyme auprès d'Échec au crime, au 1-800-222-8477.

« Cet exercice de formation conjoint résume l'essence d'une véritable collaboration et du travail d'équipe. Les exercices de formation auxquels participent la GRC, l'ASFC, la Police provinciale de l'Ontario et nos partenaires des services de police municipaux dans l'environnement de l'Aéroport international Pearson de Toronto sont indispensables et viennent appuyer notre engagement à travailler en équipe pour lutter contre la criminalité transnationale. Cet exercice de formation est un autre exemple de ce que nous sommes en mesure d'accomplir ensemble tout en appuyant l'intégrité des frontières et la sécurité de nos collectivités dans la région du Grand Toronto et de Hamilton, et au-delà. »

- Inspecteur Barry Dolan, officier responsable du Détachement de la GRC de l'Aéroport de Toronto.

« Cet exercice de formation auquel participent les équipes du programme du SCD de l'ASFC témoigne de la collaboration stratégique constante entre l'ASFC et ses partenaires des organismes d'application de la loi. Il ne fait aucun doute que le fait d'établir des partenariats pour lutter contre les activités criminelles transfrontalières contribue grandement à garantir la sécurité de l'ensemble de nos collectivités. »

- Norm Sheridan, directeur général régional intérimaire de l'ASFC dans la région du Grand Toronto.

Vous trouverez les plus récentes statistiques relatives aux saisies de drogues (2019 à 2020) sur le site Web de l'ASFC à l'adresse https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/seizure-saisie-fra.html.

Toute information sur des activités transfrontalières douteuses doit être signalée à l'ASFC par l'entremise de sa ligne de surveillance frontalière sans frais au 1 888-502-9060.

Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est invité à communiquer avec le service de police de sa localité; avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020; ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

