Un exercice d'urgence annuel à grande échelle aura lieu à Toronto Pearson

TORONTO, le 5 juin 2026 /CNW/ - Toronto Pearson tiendra son exercice d'urgence annuel à grande échelle le samedi 6 juin pour mettre à l'essai et renforcer les capacités d'intervention d'urgence dans la communauté aéroportuaire.

Prescrit par Transports Canada, cet exercice à grande échelle constitue un élément essentiel des travaux de préparation aux situations d'urgence de Toronto Pearson; il est mené chaque année depuis 1991.

L'exercice de cette année, auquel participeront près de 300 personnes, simulera une enquête à bord d'un aéronef et comportera une intervention coordonnée entre le personnel de l'aéroport, les services de secours, les premiers intervenants et une compagnie aérienne partenaire. L'événement aura lieu de 10 h à 13 h.

« À Toronto Pearson, la sécurité est intégrée à tous les aspects de nos activités », a déclaré Khalil Lamrabet, chef des opérations, Toronto Pearson. « Des exercices comme celui-ci nous permettent de mettre au défi nos plans, de renforcer la coordination avec nos partenaires et de cerner les possibilités d'amélioration continue. En nous entraînant ensemble dans un environnement réaliste, nous contribuons à faire en sorte que la communauté aéroportuaire soit prête à réagir de façon sécuritaire et efficace à toute situation. »

Il n'y aura pas d'interruption des vols ou des services aux passagers pendant l'exercice. Les membres du public pourraient remarquer une présence accrue de personnel d'urgence sur les terrains de l'aéroport.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Au cours des neuf dernières années, Toronto Pearson a été reconnu à huit reprises comme l'un des meilleurs aéroports en Amérique du Nord par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. Toronto Pearson est de nouveau reconnu comme un lieu de travail de premier plan après s'être taillé une place dans le classement des meilleurs employeurs du Canada du magazine Forbes pour une troisième année consécutive.

Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, consultez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Toronto Pearson

Bureau des médias de Toronto Pearson | [email protected]