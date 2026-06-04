TORONTO, le 4 juin 2026 /CNW/ - L'aéroport Toronto Pearson est prêt à accueillir le monde alors que les athlètes, les amateurs de sports et les visiteurs arrivent dans la ville pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 Toronto™.

En tant que principale porte d'entrée du Canada pour les voyageurs internationaux, l'aéroport Toronto Pearson déroule le tapis rouge pour accueillir les amateurs de sport qui passeront par notre aéroport pour participer à cet événement sportif mondial.

L’aéroport Toronto Pearson est prêt à accueillir les amateurs de sport et les visiteurs du monde entier (Groupe CNW/Toronto Pearson)

Avec des vols directs vers 15 des 16 villes hôtes, l'aéroport sera la première étape pour de nombreux amateurs voyageant en Amérique du Nord, assurant ainsi des opérations sécuritaires et efficaces tout au long de la période du tournoi.

Accueillir le monde

La célébration débutera au moment où les voyageurs atterriront à l'aéroport Toronto Pearson, où l'ambiance du tournoi prendra vie à travers diverses animations dans l'aérogare, permettant ainsi à bon nombre de passagers de vivre cette expérience avant de se rendre au stade, au centre-ville. Des simulateurs de soccer, des artistes de style libre et des jeux interactifs permettront de faire vivre l'ambiance du tournoi aux passagers, assurant ainsi le début de la célébration à l'arrivée.

Le tournoi marquera un début hâtif de la saison touristique estivale à l'aéroport Toronto Pearson. Du début de juin jusqu'à la fin de semaine de la fête du Travail en septembre, l'aéroport Toronto Pearson prévoit que jusqu'à 17 millions de passagers à l'arrivée et au départ transiteront par l'aéroport.

« C'est parti et nous sommes prêts à Toronto Pearson, » a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de Toronto Pearson. « Ces événements créent une fierté nationale, un esprit d'équipe et des expériences enrichissantes, ce à quoi des milliers d'employés de l'aéroport se sont préparés. Pendant le tournoi et la saison touristique estivale, nous prévoyons jusqu'à 185 000 passagers les jours de pointe, répartis sur plus de 1 000 vols, et nous mettons tout en œuvre pour que les voyageurs du monde entier bénéficient d'un service d'excellence et d'un accueil et d'un adieu chaleureux à la canadienne. »

Toronto accueillera six matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026™ entre le 12 juin et le 2 juillet 2026. Pour s'assurer que les amateurs de sport fans se rendent à destination sans encombre, l'aéroport Toronto Pearson a lancé une page Web dédiée contenant tout ce dont les voyageurs ont besoin de savoir au sujet des services aéroportuaires et des options de transport, afin de leur permettre de se rendre facilement de l'aérogare au lieu du tournoi.

LIEN ICI : Pearson ouvre ses portes au monde entier grâce au sport | Aéroport Pearson

État de préparation opérationnelle

Toronto Pearson se prépare pour la Coupe du monde de la FIFA 2026™ à Toronto depuis plus d'un an, grâce à une coordination des efforts de l'ensemble de la communauté aéroportuaire afin de se préparer à une augmentation du volume de passagers pendant le tournoi et la saison estivale, période de forte affluence.

Les préparatifs opérationnels spécialisés comprennent ce qui suit :

Un centre opérationnel dédié aux jeux, qui réunira des équipes de l'aéroport et des partenaires pour coordonner les activités et maintenir assurer le bon fonctionnement des opérations pendant toute la durée du tournoi;

qui réunira des équipes de l'aéroport et des partenaires pour coordonner les activités et maintenir assurer le bon fonctionnement des opérations pendant toute la durée du tournoi; Planification opérationnelle intégrée avec les partenaires de l'aéroport , y compris les compagnies aériennes, les organismes fédéraux et les équipes d'intervention d'urgence, pour contribuer à assurer la fluidité du flux de passagers et la fiabilité opérationnelle pendant les périodes d'activité accrue;

, y compris les compagnies aériennes, les organismes fédéraux et les équipes d'intervention d'urgence, pour contribuer à assurer la fluidité du flux de passagers et la fiabilité opérationnelle pendant les périodes d'activité accrue; Planification de la coordination interfonctionnelle dans l'ensemble de la communauté aéroportuaire , en coordination avec les opérations des aérogares, la gestion des bagages, les équipes côté piste, le service à la clientèle, la gestion des urgences, les communications et les partenaires gouvernementaux pour garantir la sécurité et l'efficacité des opérations;

, en coordination avec les opérations des aérogares, la gestion des bagages, les équipes côté piste, le service à la clientèle, la gestion des urgences, les communications et les partenaires gouvernementaux pour garantir la sécurité et l'efficacité des opérations; Optimisation des effectifs et des ressources de service à la clientèle dans les zones clés des aérogares afin d'aider les passagers à se repérer facilement dans l'aéroport pendant les périodes de forte affluence.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Au cours des neuf dernières années, l'aéroport Toronto Pearson a été reconnu à huit reprises comme l'un des meilleurs aéroports en Amérique du Nord par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. L'aéroport Toronto Pearson est de nouveau reconnu comme un lieu de travail de premier plan après s'être taillé une place dans la liste des meilleurs employeurs du Canada de 2026 du magazine Forbes pour la troisième année consécutive.

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SOURCE Toronto Pearson

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