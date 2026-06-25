TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - Toronto Pearson s'est joint aujourd'hui aux autres aéroports canadiens pour célébrer la troisième édition annuelle de la Journée des travailleurs aéroportuaires, qui rend hommage aux plus de 52 000 personnes exerçant leur métier dans le plus grand aéroport du Canada en plus de souligner le rôle essentiel qu'elles jouent pour stimuler l'économie et unir les collectivités canadiennes entre elles ainsi qu'avec le reste du monde.

Toronto Pearson célèbre les personnes qui assurent le bon fonctionnement du plus grand aéroport du Canada à l’occasion de la Journée des travailleurs aéroportuaires (Groupe CNW/Toronto Pearson) Toronto Pearson célèbre les personnes qui assurent le bon fonctionnement du plus grand aéroport du Canada à l’occasion de la Journée des travailleurs aéroportuaires (Groupe CNW/Toronto Pearson)

La Journée des travailleurs aéroportuaires, qui est coordonnée à l'échelle nationale par le Conseil des aéroports du Canada, rend hommage aux travailleurs qui veillent chaque jour à ce que les aéroports canadiens demeurent sécuritaires et fonctionnent avec efficacité.

La célébration de Toronto Pearson rassemblait des travailleurs aéroportuaires, des partenaires communautaires, des élus et des dirigeants de l'industrie pour rendre hommage aux gens dont le travail constitue l'un des plus importants carrefours de transport et d'emploi au Canada. Les travailleurs de centaines d'organisations et de professions contribuent au succès de Toronto Pearson, de l'aviation à la logistique, en passant par la sécurité, l'accueil, la vente au détail, la construction et la technologie.

« La Journée des travailleurs aéroportuaires rend hommage aux personnes qui se trouvent en avant-scène et dans les coulisses de chaque voyage, chaque expédition et chaque correspondance à Toronto Pearson, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de Toronto Pearson. Notre communauté aéroportuaire, qui compte plus de 52 000 personnes, jouit d'une profonde expertise, manifeste un professionnalisme et témoigne de sa fierté au travail jour et nuit, connectant le Canada au reste du monde. Ces personnes stimulent l'innovation, renforcent les partenariats, apportent de la joie et façonnent le prochain chapitre de l'histoire de Toronto Pearson, qui en est un de croissance et de construction pour l'avenir. »

Lors d'un événement organisé à l'aéroport Pearson de Toronto pour rendre hommage aux employés de l'aéroport, le gouvernement de l'Ontario a annoncé un nouvel investissement de 2 millions de dollars dans le cadre du Fonds de développement des compétences, qui permettra à 420 habitants de la région d'accéder à des formations et à des opportunités d'emploi au sein de la communauté aéroportuaire.

En tant que plus grand aéroport du Canada et pilier de la Zone économique Pearson - la deuxième zone d'emploi en importance du Canada - Toronto Pearson joue un rôle essentiel dans le soutien des possibilités économiques et de la connectivité. Grâce au programme d'investissements à long terme dans les installations et les aérogares (LIFT) de Toronto Pearson, qui est en cours, l'aéroport se prépare à une croissance future qui créera de nouveaux emplois, stimulera l'activité économique et renforcera la position du Canada comme destination mondiale pour les voyages, le commerce et les investissements.

La communauté aéroportuaire de Toronto Pearson comprend des employés de centaines d'organisations qui travaillent dans tout l'écosystème aéroportuaire. Ensemble, ils aident à relier les passagers et les entreprises à près de 200 destinations dans le monde tout en favorisant le commerce, le tourisme et les possibilités économiques partout au Canada.

Pour en savoir plus sur la Journée des travailleurs aéroportuaires, consultez notre site Web.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Au cours des neuf dernières années, Toronto Pearson a été reconnu à huit reprises comme l'un des meilleurs aéroports en Amérique du Nord par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. Toronto Pearson est de nouveau reconnu comme un lieu de travail de premier plan après s'être taillé une place dans le classement des meilleurs employeurs du Canada du magazine Forbes pour une troisième année consécutive. En 2026, l'aéroport Pearson de Toronto a également reçu le prix Skytrax du « meilleur personnel d'aéroport en Amérique du Nord ».

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SOURCE Toronto Pearson

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