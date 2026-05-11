Un investissement initial de trois milliards de dollars marque le début d'une transformation qui s'étendra sur une décennie, à commencer par la première phase d'un programme de modernisation de pointe de l'aérodrome, visant à offrir une expérience aéroportuaire améliorée et plus efficace aux passagers, aux compagnies aériennes et aux partenaires commerciaux.

TORONTO, le 11 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui marque un moment historique pour Toronto Pearson et pour le Canada, alors que l'aéroport lance le programme Pearson LIFT (un investissement à long terme dans les installations et les terminaux), l'un des plus importants programmes d'infrastructure aéroportuaire de l'histoire du Canada.

Deborah Flint, présidente et chef de la direction de Toronto Pearson, ainsi que les ministres Ali et Sarkaria et le maire Brown, sont accompagnés de membres du conseil d’administration, de dirigeants municipaux et de partenaires du secteur de la construction pour la cérémonie d’inauguration des travaux du programme Pearson LIFT. (Groupe CNW/Toronto Pearson)

Toronto Pearson a marqué le début des travaux de construction du premier programme d'envergure dans le cadre du programme Pearson LIFT par une cérémonie d'inauguration à laquelle ont assisté de hauts fonctionnaires, dont l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor du Canada; l'honorable Prabmeet Sarkaria, le ministre des Transports de l'Ontario, et Patrick Brown, maire de Brampton, ainsi que les partenaires de l'aéroport et les équipes de construction.

Pearson LIFT est un programme échelonné de plusieurs milliards de dollars visant à moderniser et à agrandir l'aéroport, à renouveler l'infrastructure, à faire progresser les opérations technologiques, ainsi qu'à revitaliser et à agrandir les installations pour appuyer la croissance de Toronto Pearson pour la prochaine décennie et au-delà.

La phase initiale du premier grand programme de Pearson LIFT comprend un investissement de trois milliards de dollars dans les systèmes côté piste et de transport des bagages, libérant ainsi de l'espace pour des millions de passagers supplémentaires et offrant un trajet plus fluide, plus rapide et plus fiable du trottoir à la porte d'embarquement, notamment :

Technologie d'aérodrome plus intelligente : Nouveau système de gestion et de contrôle du balisage lumineux de l'aérodrome pour améliorer la visibilité et les opérations de guidage, conçu pour soutenir un réseau intelligent qui contrôle les mouvements sur les pistes et les voies de circulation et y réagit. Ce système à la fine pointe de la technologie reflète l'ambition numérique de Toronto Pearson et jette les bases de futurs systèmes de navigation et d'opérations de guidage qui permettront aux aéronefs de se déplacer plus facilement et plus efficacement au sol.

Nouveau système de gestion et de contrôle du balisage lumineux de l'aérodrome pour améliorer la visibilité et les opérations de guidage, conçu pour soutenir un réseau intelligent qui contrôle les mouvements sur les pistes et les voies de circulation et y réagit. Ce système à la fine pointe de la technologie reflète l'ambition numérique de Toronto Pearson et jette les bases de futurs systèmes de navigation et d'opérations de guidage qui permettront aux aéronefs de se déplacer plus facilement et plus efficacement au sol. Opérations aéroportuaires plus écologiques : Élargissement de l'offre de recharge pour les véhicules électriques, amélioration de systèmes de chauffage plus propres et mise à niveau du réseau énergétique pour appuyer les activités à faibles émissions à mesure que l'aéroport prend de l'expansion.

Élargissement de l'offre de recharge pour les véhicules électriques, amélioration de systèmes de chauffage plus propres et mise à niveau du réseau énergétique pour appuyer les activités à faibles émissions à mesure que l'aéroport prend de l'expansion. Système pour les bagages plus fiable : Investissements dans environ 30 kilomètres d'infrastructure de bagages, y compris de nouveaux carrousels à bagages à l'aérogare 1, ainsi qu'un nouvel ensemble de caméras et de capteurs pour la détection précoce des problèmes afin d'améliorer la visibilité et de dégager les blocages pour réduire au minimum le temps d'arrêt.

Investissements dans environ 30 kilomètres d'infrastructure de bagages, y compris de nouveaux carrousels à bagages à l'aérogare 1, ainsi qu'un nouvel ensemble de caméras et de capteurs pour la détection précoce des problèmes afin d'améliorer la visibilité et de dégager les blocages pour réduire au minimum le temps d'arrêt. Plus d'espace pour la croissance des opérations : Un aérodrome agrandi et renouvelé de 2,2 millions de mètres carrés, soit l'équivalent de plus de 1 000 patinoires de hockey aux dimensions réglementaires de la LNH, y compris de nouveaux postes de stationnement d'aéronefs et une voie de circulation à grande vitesse afin d'améliorer les déplacements entre les portes et les pistes, ce qui permettra d'accueillir jusqu'à 28 000 passagers supplémentaires par jour.

Ces travaux jettent les bases qui permettront à Toronto Pearson de se préparer pour l'avenir, d'être résilient, de se doter de capacités numériques et d'être prêt à offrir aux passagers une expérience exceptionnelle.

« Cette journée marque un tournant décisif et marque l'aboutissement de trois années de planification, d'analyse, d'appels d'offres concurrentiels et de collaboration avec des partenaires du secteur et des transporteurs aériens pour présenter un aérodrome à la pointe de la technologie qui fera de Toronto Pearson l'un des aéroports les plus efficaces et les plus avancés du secteur sur le plan numérique », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de Toronto Pearson. « Il s'agit d'un investissement qui accroît la capacité de commerce mondial avec le Canada. Les passagers peuvent voyager en toute sérénité via le deuxième aéroport d'Amérique du Nord en ce qui a trait au nombre de liaisons internationales. »

Grâce au programme Pearson LIFT, Toronto Pearson peut prendre de l'expansion et desservir 65 millions de passagers par année, créant ainsi 16 000 nouveaux emplois à l'aéroport, appuyant plus de 160 000 emplois à l'échelle nationale, contribuant 30 milliards de dollars à l'économie et générant plus de 10 milliards de dollars en dépenses annuelles auprès des fournisseurs canadiens. Ces chiffres sont fondés sur une analyse indépendante.

L'annonce d'aujourd'hui n'est qu'un début. Cette année, Toronto Pearson continuera de dévoiler d'autres investissements et renseignements, y compris des plans pour revitaliser et agrandir les installations afin de répondre à la demande à long terme.

Les estimations des répercussions économiques sont fondées sur l'analyse effectuée par Oxford Economics.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives ou des renseignements prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les projections relatives aux passagers et aux dépenses. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ces énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la direction de la GTAA et reposent sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque important que les attentes, prévisions, conclusions et projections formulées dans les énoncés prospectifs ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA soient incorrectes et que les résultats réels diffèrent substantiellement des renseignements prospectifs. Des renseignements détaillés supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans les documents déposés par la GTAA en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, notamment sa plus récente notice annuelle et son plus récent rapport de gestion, que l'on peut consulter sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.com.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Au cours des huit dernières années, Toronto Pearson a été nommé sept fois meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord, qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En 2025, l'aéroport a également été reconnu par Skytrax comme offrant le « meilleur service aux passagers » et le nomme « meilleur personnel d'aéroport en Amérique du Nord ». De plus, il figure au palmarès des « meilleurs employeurs au Canada » de Forbes.

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SOURCE Toronto Pearson

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