/C O R R E C T I O N -- Greater Toronto Airports Authority/

Dans le communiqué LA GTAA PRÉSENTE LES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2026, diffusé le 12-May-2026 par Greater Toronto Airports Authority sur le fil de presse CNW, la société nous informe qu'une modification a été apportée. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

LA GTAA PRÉSENTE LES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2026

TORONTO, le 12 mai 2026 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le premier trimestre de 2026. Toronto Pearson, l'aéroport le plus fréquenté du Canada, a connu une croissance soutenue de son volume global de passagers, qui a augmenté de 4,2 % pour atteindre 11,1 millions au premier trimestre de 2026, comparativement à la même période en 2025. Le volume de passagers du secteur intérieur a augmenté de 0,2 million (8,6 %) au cours du trimestre, tandis que celui du secteur international a enregistré une hausse de 0,2 million (2,1 %). En 2026, le trafic de passagers continuera de subir les pressions du contexte économique et politique mondial ainsi que les répercussions des retards persistants dans la livraison des aéronefs sur l'industrie.

« Toronto Pearson a enregistré de solides résultats au premier trimestre, ce qui témoigne de la résilience et de la solidité de notre aéroport dans un contexte économique et géopolitique mondial complexe », a déclaré Deborah Flint, présidente-directrice générale.

« Ces résultats reflètent la rigueur financière et les assises stratégiques que nous avons mises en place », a ajouté Mme Flint. « Au cours de 2026, nous poursuivons également les avancées du programme Pearson LIFT en livrant des infrastructures qui soutiennent la connectivité et la capacité nécessaires à une croissance à long terme. »

L'aéroport Toronto Pearson continue de suivre de près les évolutions du contexte économique et politique mondial, en évaluant les risques et en étant prêt à s'adapter alors que les pressions tarifaires persistantes liées aux conflits géopolitiques continuent de créer une incertitude dans l'économie et le secteur de l'aviation.

Faits saillants sur les passagers et les finances



Trimestre clos le 31 mars













(en millions) 2026 2025 Variation 1 Volume du trafic voyageur





% Vols intérieurs 3,6 3,4 0,2 8,6 Vols internationaux 7,5 7,3 0,2 2,1 Total 11,1 10,7 0,4 4,2 (en millions de dollars)







Total des revenus 522,4 487,4 35,0 7,2 BAIIA2 239,3 216,9 22,4 10,3 Marge du BAIIA 45,8 % 44,5 %













Bénéfice net 42,0 69,5 (27,5) (39,5)









Flux de trésorerie disponible 2 163,3 130,8 32,5 24,8

1 Le calcul du pourcentage est établi d'après les résultats réels (et non d'après les nombres arrondis présentés dans le tableau). 2 Pour plus de détails, veuillez consulter la section Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin du présent document.

Les revenus pour le trimestre clos le 31 mars 2026 se sont élevés à 522,4 millions de dollars, soit une augmentation de 7,2 % par rapport à la même période en 2025. L'augmentation enregistrée durant l'exercice est principalement attribuable aux augmentations des tarifs et des frais, ainsi qu'à la hausse de l'activité aérienne et du trafic de passagers.

Le bénéfice avant les charges d'intérêts, les coûts de financement et l'amortissement (BAIIA) pour le trimestre clos le 31 mars 2026 s'est établi à 239,3 millions de dollars, soit une augmentation de 10,3 % par rapport à la même période en 2025. L'augmentation du BAIIA est liée à la hausse des revenus associés à l'augmentation des frais aéronautiques, des FAA et des revenus commerciaux, qui a été compensée en partie par une augmentation des coûts d'exploitation (avant amortissement). La marge du BAIIA au cours du trimestre clos le 31 mars 2026 s'est établie à 45,8 %, soit une augmentation de 1,3 point de pourcentage, en raison des facteurs susmentionnés. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion pour obtenir de plus amples renseignements.

La GTAA a généré un bénéfice net de 42,0 millions de dollars au cours du trimestre, soit une baisse de 39,5 % par rapport à la même période en 2025, principalement attribuable à une réduction de valeur des actifs.

Les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre se sont élevés à 163,3 millions de dollars, soit une hausse de 24,8 % par rapport à la même période en 2025, attribuable à une augmentation des flux de trésorerie d'exploitation combinée à une baisse des sorties de trésorerie liées aux dépenses d'investissement. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion pour obtenir de plus amples renseignements.

Les résultats financiers de la GTAA au 31 mars 2026 sont analysés plus en détail dans les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la GTAA, chacun pour le trimestre clos le 31 mars 2026, et sont disponibles à l'adresse www.torontopearson.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca .

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ils reflètent les convictions actuelles de la direction de la GTAA et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les attentes, prévisions, conclusions et projections formulées dans les énoncés prospectifs ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA soient incorrectes et que les résultats réels diffèrent substantiellement des renseignements prospectifs. Des renseignements détaillés supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans les documents déposés par la GTAA en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, notamment sa plus récente notice annuelle et son plus récent rapport de gestion, que l'on peut consulter sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué, il est fait mention des mesures de la performance suivantes qui, selon la direction, sont utiles pour l'évaluation de la performance économique de la GTAA. Ces mesures, qui ne sont pas définies par l'International Accounting Standards Board, sont désignées comme des mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), qui peuvent ne pas avoir de définition normalisée; ce sont des valeurs de référence courantes de l'industrie, et la GTAA les utilise pour évaluer ses résultats d'exploitation, notamment sa rentabilité d'exploitation, ses flux de trésorerie et son programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA correspond au bénéfice d'exploitation avant les charges d'intérêts et coûts de financement, la reprise ou les pertes de valeurs des immeubles de placement, la dépréciation hors trésorerie des immobilisations corporelles et l'amortissement. Il s'agit d'une mesure couramment utilisée pour évaluer le rendement d'exploitation d'une société. Elle sert à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible (FTD) correspond aux flux de trésorerie provenant de l'exploitation, selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, et aux subventions reçues du PIEA, moins les dépenses d'investissement (immobilisations corporelles, immeubles de placement et autres) et les charges d'intérêts et coûts de financement payés, déduction faite du produit d'intérêts (à l'exclusion des éléments hors trésorerie). Les FTD servent à évaluer les fonds disponibles pour la réduction de la dette ou pour des investissements futurs à Toronto Pearson.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Au cours des 9 dernières années, Toronto Pearson a été nommé 8 fois meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En outre, en 2025, Toronto Pearson a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par Forbes.

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, consultez @TorontoPearson/@AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

Correction: Une version antérieure de ce communiqué contenait par erreur "BAIIAI2" dans le tableau "Faits saillants sur les passagers et les finances". Ceci a été corrigé à "BAIIA2"

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

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