TORONTO, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Le 23 septembre 2020, des membres du Détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de l'Aéroport de Toronto ont exécuté des mandats de perquisition dans une résidence d'Etobicoke et une entreprise de Mississauga qui ont mené à l'arrestation et à l'inculpation de deux (2) individus de Toronto. Pendant la perquisition, les enquêteurs ont saisi plus de 160 000 $ en espèces, de la cocaïne et d'autres substances réglementées, ainsi qu'une arme à feu à usage restreint et des munitions trouvés dans un local commercial situé à Mississauga.

Le 24 septembre 2020, la GRC, avec l'aide du Service de police régional de York, a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de King City, en Ontario, dans le cadre de la même enquête. Les enquêteurs y ont trouvé trente (30) armes d'épaule, 20 300 cartouches, de la cocaïne, d'autres substances réglementées et plus de 15 000 $ en espèces. Quatre (4) résidents de King City ont été arrêtés et des accusations ont été portées contre eux.

Cette enquête complexe intitulée Project OVENUS a été menée en collaboration avec le Service de police régional de Peel, le Service de police de Toronto, le Service de police régional de York, la Police provinciale de l'Ontario et l'Agence des services frontaliers du Canada.

À la suite de l'enquête, six personnes ont été arrêtées et plus de cent quarante (140) accusations ont été portées en vertu du Code criminel et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Les personnes suivantes ont été arrêtées et accusées :

Cristian Giaman, 30 ans, de Toronto , en Ontario (11 chefs d'accusation en violation du Code criminel et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances );

Kevin Medeiros , 28 ans, de Toronto , en Ontario (un chef d'accusation en violation du Code criminel );

Frank Caruso , 61 ans, de King City , en Ontario (33 chefs d'accusation en violation du Code criminel );

Keely Caruso , 57 ans, de King City , en Ontario (33 chefs d'accusation en violation du Code criminel );

Nicholas Caruso , 31 ans, de King City , en Ontario (33 chefs d'accusation en violation du Code criminel );

Luigi Caruso , 29 ans, de King City , en Ontario (36 chefs d'accusation en violation du Code criminel).

« Le Détachement de l'aéroport de Toronto est une unité mixte des forces de police dirigée par la GRC et appuyée par nos partenaires d'application de la loi de Toronto, de York et de Peel, et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Je tiens à remercier tous les partenaires policiers de la GRC qui ont contribué au succès de l'opération. Je suis extrêmement fier des membres de l'équipe d'enquête qui ont non seulement surmonté les défis auxquels la police est confrontée dans le cadre d'enquêtes sur des réseaux criminels sophistiqués, mais qui l'ont fait au moment où la pandémie de COVID-19 pose des défis supplémentaires. La GRC continuera de travailler sans relâche en étroite collaboration avec ses partenaires pour assurer la sécurité des Canadiens. Cette saisie de 31 armes à feu et de quantités importantes de substances réglementées préviendra des dommages incommensurables dans nos collectivités à court terme. Mais, nous avons besoin de l'aide du public pour continuer de lutter contre les groupes et réseaux associés au crime organisé transnational et les empêcher de faire entrer des substances réglementées et des armes à feu dans la région du Grand Toronto et de Hamilton (GTHA). Je tiens à souligner que le programme Échec au crime a joué un rôle important durant cette enquête, et j'invite la population à utiliser cette précieuse ressource pour contribuer à la lutte contre la violence armée », a déclaré l'inspecteur Barry Dolan, officier responsable du Détachement de l'Aéroport de Toronto.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités; cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information sur l'importation de substances réglementées au Canada, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060. Si vous souhaitez signaler d'autres activités criminelles, vous pouvez communiquer en tout temps avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario, au 1 800 387-0020, ou faire un signalement de façon anonyme auprès d'Échec au crime, au 1 800 222-8477.

Renseignements: Sergente Lucie Lapointe, Agente des relations avec les médias, Division O, GRC (Ontario), 905 876-9640, Adresse courriel : [email protected]

