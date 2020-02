Un écart préoccupant : les Canadiens craignent que leur épargne soit insuffisante pour assurer leur avenir financier, selon un sondage RBC

Bien que la majorité des Canadiens affirment que l'épargne pour les temps difficiles et pour la retraite constituent leurs principales priorités, moins de la moitié mettent de l'argent de côté à ces fins

Les baby-boomers sont préoccupés par l'incidence de l'inflation sur leur épargne- retraite

Les Canadiens sont plus nombreux à détenir un CELI qu'un REER

TORONTO, le 26 févr. 2020 /CNW/ - La majorité des Canadiens (74 %) se disent encore préoccupés par l'équilibre entre l'épargne pour les priorités immédiates et l'épargne pour les objectifs à plus long terme, et ils ont de plus en plus de difficultés à combler un déficit d'épargne. Plus de la moitié (53 %) épargnent maintenant « quand ils le peuvent » - la proportion la plus élevée en cinq ans - et non régulièrement, selon le sondage annuel de RBC sur l'autonomie financière à la retraite.

Bien que plus de la moitié des Canadiens affirment qu'épargner en vue de la retraite (56 %) et pour les temps difficiles (53 %) constituent leurs deux principales priorités financières, le montant de leur épargne à l'une ou l'autre de ces fins est bien inférieur à leurs objectifs. En fait, moins de la moitié des répondants ayant cité ces deux priorités ont épargné à ces fins au cours de la dernière année : seulement 46 % ont épargné pour les temps difficiles, et 43 % en vue de la retraite.

Les répondants les plus près de l'âge de la retraite - les baby-boomers de 55 ans et plus - sont les plus préoccupés par la perspective de ne pas être en mesure d'atteindre leurs objectifs d'épargne-retraite : cela est une source d'inquiétude pour 40 % d'entre eux. Les baby-boomers sont également inquiets de l'incidence potentielle de l'inflation (40 %) et des baisses des marchés (36 %) sur la valeur de leur épargne et de leurs placements.

Malgré ces préoccupations, près de la moitié (46 %) des 55 ans et plus n'ont pas de plan financier pour les aider à épargner et à investir en vue de la retraite.

« Le lien est évident : nombre de ceux qui n'épargnent pas suffisamment n'ont pas de plan financier, explique Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC. La première étape - la plus importante - consiste à déterminer ce que l'état actuel de vos finances vous permettra d'épargner. Ensuite, un conseiller financier pourra vous aider à établir un plan apte à combler tout déficit d'épargne et à apaiser vos inquiétudes. »

Lorsqu'on leur a demandé comment ils envisageaient leur avenir financier, les Canadiens ayant un plan financier (49 %) ont répondu de façon plutôt positive : 43 % se sont dits bien préparés, 38 %, optimistes, 35 %, confiants, et 33 %, rassurés. Des ressources comme MonConseiller facilitent l'établissement d'un plan personnalisé, ajoute Mme Felx.

« Il n'y a rien de plus simple. Nous commençons par un entretien de 20 minutes, par téléphone ou en personne, à l'une de nos succursales, ou même en temps réel par vidéo, selon ce qui est le plus pratique pour vous. Durant cet entretien, nous passons vos options en revue, ajoute Mme Felx. Vous constaterez immédiatement qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à faire fructifier votre argent, et que cela est plus facile que vous le croyez. »

Pour une deuxième année consécutive, le sondage révèle que les Canadiens sont plus nombreux à détenir un CELI (60 %) qu'un REER (49 %) et que, s'ils ne pouvaient cotiser qu'à l'un des deux, ils continueraient de privilégier le CELI dans une proportion de deux contre un (50 % par rapport à 25 %). Pour les Canadiens qui souhaitent faire fructifier leur épargne, le CELI et le REER présentent un grand avantage : la croissance qu'offrent les intérêts composés.

« Nous l'expliquons ainsi : vous touchez des intérêts sur le placement initial, mais aussi sur les intérêts eux-mêmes, de sorte que vos revenus génèrent encore plus de revenus, ajoute Mme Felx. C'est avantageux pour quiconque effectue des placements dans un CELI ou un REER. »

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'établissement d'un plan financier et sur l'accroissement de l'épargne et des placements dans un CELI ou un REER au www.rbcfinancialplanning.com/fr.

SONDAGE RBC 2020 SUR L'AUTONOMIE FINANCIÈRE À LA RETRAITE

Tableau comparatif - Canada et régions

RÉPONSES CAN C.-B. ALB SASK/

MAN ONT QC PROV

DE

L'ATL Préoccupé par

l'équilibre entre

l'épargne pour les

priorités immédiates et

l'épargne à plus long

terme 74 % 71 % 71 % 74 % 74 % 78 % 72 % Épargne « quand il le

peut » 53 % 57 % 47 % 54 % 57 % 47 % 47 % Principale priorité

financière : Épargne

en vue de la retraite… 56 % 57 % 60 % 62 % 54 % 51 % 61 % … épargne en vue de la

retraite 43 % 42 % 43 % 48 % 43 % 42 % 41 % Principale priorité

financière : Épargne

pour les temps

difficiles… 53 % 60 % 46 % 53 % 54 % 51 % 56 % … épargne pour les

temps difficiles 46 % 53 % 43 % 43 % 51 % 36 % 46 % Principale priorité

financière : Réduire ses

dettes... 40 % 40 % 38 % 42 % 41 % 38 % 38 % … épargne en vue de

réduire ses dettes 42 % 40 % 42 % 43 % 44 % 38 % 43 % N'a pas de plan financier 51 % 47 % 50 % 45 % 49 % 56 % 54 % Détient un CELI 60 % 63 % 62 % 65 % 61 % 59 % 45 % Détient un REER 49 % 50 % 49 % 50 % 49 % 53 % 37 % Privilégie le CELI plutôt

que le REER 50 % 53 % 50 % 50 % 49 % 51 % 49 %

SONDAGE RBC 2020 SUR L'AUTONOMIE FINANCIÈRE À LA RETRAITE

Tableau comparatif - Groupe d'âge et sexe

RÉPONSES TOUS 18 à

34 ans 35 à

54 ans 55 ans

et

plus Hommes Femmes Préoccupé par l'équilibre

entre l'épargne pour les

priorités immédiates et

l'épargne à plus long

terme 74 % 70 % 78 % 81 % 82 % 62 % Épargne « quand il le

peut » 53 % 52 % 53 % 50 % 52 % 54 % Principale priorité

financière : Épargne en

vue de la retraite… 56 % 59 % 52 % 44 % 63 % 57 % … épargne en vue de la

retraite 43 % 47 % 38 % 36 % 49 % 42 % Principale priorité

financière : Épargne pour

les temps difficiles… 53 % 54 % 53 % 48 % 49 % 61 % … épargne pour les temps

difficiles 46 % 45 % 47 % 50 % 40 % 48 % Principale priorité

financière : Réduire ses

dettes... 40 % 37 % 43 % 38 % 47 % 34 % … épargne en vue de

réduire ses dettes 42 % 38 % 45 % 45 % 50 % 32 % Préoccupé par une

épargne insuffisante à la

retraite 53 % 49 % 56 % 59 % 63 % 40 % Préoccupé par l'incidence

de l'inflation sur l'épargne 38 % 38 % 37 % 36 % 37 % 40 % Préoccupé par l'incidence

d'une baisse des marchés

sur les placements 34 % 33 % 34 % 32 % 32 % 36 % N'a pas de plan financier 51 % 47 % 54 % 48 % 59 % 46 % Détient un CELI 60 % 61 % 59 % 57 % 54 % 67 % Détient un REER 49 % 51 % 48 % 40 % 59 % 48 % Privilégie le CELI plutôt

que le REER 50 % 49 % 51 % 43 % 41 % 63 %

À propos du Sondage RBC 2020 sur l'autonomie financière à la retraite

Le présent communiqué expose quelques-unes des conclusions du 30e Sondage RBC sur l'autonomie financière à la retraite mené en ligne par Ipsos du 10 au 17 décembre 2019 auprès de 2 000 Canadiens de 18 ans ou plus pour le compte de RBC Planification financière. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à ± 2,2 points de pourcentage près, comparativement à ce qu'ils auraient été si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été consulté. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment au chapitre de la couverture et des mesures.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus à ce sujet, allez à rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos des conseils de planification financière de RBC et du service exclusif MonConseiller

Le site Web RBC Planification financière présente des conseils et des ressources en matière de planification financière, et le site Web Planification de la retraite de RBC peut vous aider à planifier une retraite de 30 ans ou plus. En plus de conseils financiers, nous proposons gratuitement MonConseiller, un outil offert uniquement par RBC qui permet de s'adresser à un conseiller ou à un planificateur financier en personne ou en temps réel par vidéo ou par téléphone, afin de revoir et de modifier avec lui votre portrait financier global. De plus, qu'ils souhaitent bénéficier de meilleurs services bancaires courants, protéger ce qui compte pour eux, épargner et investir, emprunter en toute confiance ou prendre leurs affaires en main, les Canadiens trouveront à Découverte et apprentissage RBC des conseils, des ressources et des outils gratuits.

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Personne-ressource, médias : Denis Dubé, directeur, Médias et relations publiques, RBC, 514 874-6556

Liens connexes

http://www.rbc.com