Un comité indépendant est chargé d'examiner le système de surveillance mondiale de la santé publique

OTTAWA, ON, le 18 nov. 2020 /CNW/ - La réponse du Canada à la pandémie de COVID-19 est fondée sur une approche scientifique et l'un des outils utilisés pour éclairer les décisions est le Réseau mondial d'information sur la santé publique (RMISP) de l'Agence de la santé publique du Canada, un système d'alerte rapide qui diffuse des renseignements sur des menaces pour la santé publique à l'échelle mondiale.

Ce système de surveillance mondiale a joué un rôle clé dans la détection rapide d'éclosions antérieures à l'échelle internationale, y compris celle du H1N1, du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO) et du virus Ebola. Toutefois, à la lumière des préoccupations soulevées au sujet de ce système, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui la création d'un comité indépendant qui sera chargé de l'examen du Réseau mondial d'information sur la santé publique.

Choisis en fonction de leur expertise en matière de santé publique, de gouvernance, de sécurité sanitaire et de renseignements sur la santé, Margaret Bloodworth, le Dr Paul Gully et la Dre Mylaine Breton évalueront l'efficacité actuelle du RMISP, sa contribution aux connaissances sur la santé publique à l'échelle nationale et internationale et son rôle dans la réponse rapide de l'Agence de la santé publique du Canada à la COVID-19.

Les experts se pencheront sur l'état actuel des capacités, des services, des opérations et de la gestion du RMISP et sur leur évolution depuis la création du RMISP. Ils examineront également les principales limites du système actuel et les possibilités d'amélioration. Leurs recommandations et les conseils sur les leçons tirées de la COVID-19 aideront le gouvernement du Canada à être bien placé pour réagir aux futurs événements de santé publique.

Citations

« Notre gouvernement fera l'impossible, aussi longtemps qu'il le faudra, pour assurer la sécurité et le soutien des Canadiens pendant cette pandémie. Cet examen permettra de déterminer le type de changements nécessaires pour que ce système de surveillance mondiale de la santé publique réponde efficacement aux besoins des Canadiens. Je remercie les examinateurs d'avoir accepté de faire ce travail et je me réjouis à la perspective de recevoir leurs recommandations. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

Faits en bref

Le mandat du comité sera élaboré en consultation avec les membres du comité et sera communiqué une fois terminé.

Le comité devrait présenter la version définitive du rapport au printemps 2021. Ce rapport et ses recommandations seront présentés à la ministre de la Santé et seront mis à la disposition du public.

Les experts seront avisés de toutes les conclusions pertinentes découlant de la vérification de la surveillance effectuée simultanément par le Bureau du vérificateur général.

Liens connexes

Examen indépendant du Réseau mondial d'information sur la santé publique

Biographie des membres du comité



SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Cole Davidson, Cabinet de Patty Hajdu, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes de renseignements du public : 613-957-2991, 1-866-225-0709