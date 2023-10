Un budget au service de notre population

MONTRÉAL, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce présenteront ce soir le budget de fonctionnement 2024 ainsi que le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033 au cours d'une séance extraordinaire.

« Avec ce budget, nous présentons un plan ambitieux, rigoureux et vert qui va améliorer le quotidien des gens de CDN-NDG. Cette année encore, les actions de notre administration seront guidées par des principes de justice sociale et d'équité territoriale. Nous allons multiplier les investissements dans nos infrastructures sportives et dans nos parcs partout dans l'arrondissement, soutenir les initiatives de piétonnisation de rues commerciales et continuer le développement et la sécurisation de notre réseau cyclable. Ce budget nous permettra de créer des rues plus actives et sécuritaires ainsi que des quartiers plus verts, plus dynamiques et surtout plus inclusifs, » a affirmé la mairesse de l'arrondissement, madame Gracia Kasoki Katahwa.

L'Arrondissement poursuivra activement le développement de son offre de services équitables et inclusifs en élaborant un Plan directeur des parcs promettant de nouveaux investissements. Ceux-ci serviront notamment au réaménagement des parcs et espaces verts, à la rénovation de chalet de parcs, à l'amélioration de l'éclairage et au renouvellement d'équipements sportifs tout en bonifiant les contributions financières aux organismes communautaires, et ce, pour une deuxième année consécutive.

Un soutien accru sera apporté aux groupes communautaires de défense des droits des locataires. Pour planifier l'un des quartiers de l'avenir à Montréal, le Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD) pour l'éco-quartier du quartier Namur-Hippodrome sera élaboré à la suite duquel des consultations citoyennes seront organisées.

L'accentuation des actions visant à favoriser des milieux de vie sains et durables est également au cœur des priorités avec l'initiation d'un programme ambitieux de verdissement, orchestré par une nouvelle équipe de huit personnes. Un Plan maître de plantation ambitieux permettra d'augmenter substantiellement la canopée de l'arrondissement, de déminéraliser les secteurs hautement minéralisés et à forte présence d'îlots de chaleur et d'accroître la cadence de plantation de microforêts.

La mobilité et la sécurité sont également prioritaires, avec l'adoption de stratégies multiples pour apaiser la circulation près des écoles, bonifier et sécuriser le réseau cyclable, et mettre en place un premier Plan local de déplacement au début de l'année prochaine. Finalement, dans le but de favoriser la participation citoyenne, l'arrondissement reconduira son budget participatif à hauteur de 500 000$.

Budget de fonctionnement 2024

Les élues et élus de l'arrondissement présentent un budget équilibré qui s'élève à 78 976 000 $, ce qui signifie une hausse de 3,5 %, soit 2 702 600 $ de plus qu'en 2023.

Les défis budgétaires sont bien réels, mais malgré un contexte inflationniste important qui se reflète dans les frais d'énergie des immeubles municipaux et dans les montants des contrats, l'Arrondissement limitera le coût des dépenses au niveau du taux d'inflation des 12 derniers mois. Par ailleurs, la hausse annuelle de la tarification des services locaux ne dépassera pas 2,2 %.

L'Arrondissement accentuera ses efforts relatifs à la transition écologique, à la vitalité économique, à la participation citoyenne et à la qualité du milieu de vie. Pour y parvenir, la stabilisation de la main-d'œuvre est favorisée par la titularisation des cols bleus et la création de postes permanents dans les activités de culture et bibliothèques, ce qui assure la qualité des services de proximité à la communauté. Par ailleurs, l'Arrondissement a créé trois nouvelles divisions (parcs et verdissement, développement social et gestion immobilière) dans le but d'adapter nos pratiques aux nouvelles réalités.

Une planification pour 10 ans

Mis en place en 2021, le Programme décennal d'immobilisations 2024-2033 assure une vision à long terme des investissements. Chaque année, un montant de 6 830 000 $ est octroyé pour la réalisation des nombreux projets. Au cours des dix prochaines années, les sommes prévues seront consacrées à la protection des immeubles (24,7 M$), à la réfection routière et aux aménagements dans les rues locales (29,0 M$), et au réaménagement des parcs (14,6 M$).

Les travaux effectués dans nos établissements visent, entre autres, l'entretien de la ventilation et la mise à niveau de plusieurs bâtiments. L'Arrondissement poursuit ses efforts pour aménager de nouvelles installations, remplacer ou réaménager les équipements sportifs dans les parcs.

Toutes les mesures supplémentaires d'apaisement de la circulation qui seront mises en place contribueront à la sécurité routière de notre population tout en continuant la mise à niveau et la réfection de nos rues et de nos trottoirs.

Consultez le montreal.ca/cdn-ndg pour connaître tous les détails de la présentation du Budget de fonctionnement 2024 et du Programme décennal d'immobilisations 2024-2033 de CDN-NDG.

