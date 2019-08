Un autre long week-end d'août réussi pour VIA Rail!

FAITS SAILLANTS

Pour la période du jeudi 1er août au mardi 6 août 2019

Réseau pancanadien de VIA Rail

Jour le plus achalandé : le vendredi 2 août

Destinations les plus populaires : Toronto , Montréal et Ottawa

, Montréal et Achalandage : augmentation de l'ordre de 3,7 % par rapport à la même période l'année dernière

Corridor Québec - Windsor

88 975 passagers : hausse de 4,5 % comparativement à 2018

MONTRÉAL, le 9 août 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 94 900 passagers sont montés à bord des trains de VIA Rail Canada (VIA Rail) pendant le récent long week-end d'août, 3 300 de plus qu'à la même période en 2018. Cela représente une hausse de l'achalandage de l'ordre de 3,7 % par rapport à 2018 et de la sixième année consécutive de croissance de l'achalandage pour cette période de six jours.

« C'est 3 300 Canadiens de plus qui ont décidé de laisser leur voiture à la maison… Quelle bonne nouvelle! » déclare Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail. « Ensemble, nous pouvons continuer de bâtir un avenir plus durable un trajet en train à la fois. À mesure que la modernisation de VIA Rail progresse, nous continuons de placer nos passagers au cœur de toutes nos activités. Que ce soit à bord de l'Océan, du train Jasper - Prince-Rupert ou des autres routes du réseau de VIA Rail, ils demeurent notre priorité numéro un. Nous ne les amenons pas seuleument à leurs destinations : nous partageons un voyage en proposant une expérience facile, sécuritaire, durable et agréable. Je souhaite d'ailleurs remercier nos employés pour le service exemplaire offert à nos passagers. Ces résultats positifs n'auraient pas été possibles sans eux. »

La plus forte augmentation d'achalandage, en pourcentage, a été enregistrée sur les routes régionales de VIA Rail, avec 20 % de plus de passagers que lors du même long week-end l'année dernière.

Depuis 2014, l'achalandage à bord des trains de VIA Rail a connu une croissance importante. Par rapport au long week-end d'août en 2014, Ottawa-Toronto a vu son achalandage plus que doubler, tandis que le nombre de passagers entre Oshawa et Ottawa s'est accru de 95,1 %.

Pour ce long week-end d'août, une distance totale de 34 millions de kilomètres a été parcourue à bord des trains de VIA Rail. Le vendredi 2 août été le jour le plus achalandé avec 19 819 passagers sur le réseau pancandien.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

Renseignements: Marie-Anna Murat, Relations médias, VIA Rail Canada, 1 877 393-8787, medias@viarail.ca

