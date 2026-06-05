Un appui du gouvernement dans la région de l'Estrie pour mieux faire face aux risques liés aux inondations

SHERBROOKE, QC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, et la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, annoncent des subventions totalisant 950 000 $ pour soutenir deux municipalités régionales de comté (MRC) afin de renforcer leur capacité à mieux gérer les risques liés aux inondations sur leur territoire.

Les sommes octroyées, soit 750 000 $ à la MRC du Haut Saint-François et 200 000 $ à la MRC des Sources, permettront de soutenir la réalisation de deux projets. Le premier sera mené conjointement par les MRC du Haut-Saint-François et de Coaticook ainsi que par la Ville de Sherbrooke, tandis que le second découlera d'une collaboration étroite entre les MRC des Sources et d'Arthabaska. Ces initiatives visent à mieux circonscrire les secteurs les plus à risque et à planifier des interventions en phase avec la réalité du territoire.

Citations :

« Ce soutien s'inscrit dans la continuité des actions mises en place par notre gouvernement pour mieux répondre à l'augmentation de la fréquence des inondations, et ce, partout au Québec. En misant sur le travail collectif, notamment à l'échelle des bassins versants, comme c'est le cas pour les rivières Nicolet et Saint François, nous renforçons notre capacité d'agir en amont de manière cohérente et efficace. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Les épisodes d'inondations vécus au cours des dernières années rappellent à quel point il est essentiel d'agir en amont et de mieux planifier nos interventions sur le territoire. En soutenant ces projets en Estrie, notre gouvernement donne aux MRC et aux municipalités des outils concrets pour mieux comprendre les zones à risque et protéger durablement les citoyens, leurs biens et leurs milieux de vie. C'est une approche basée sur la prévention, la collaboration et l'adaptation aux réalités de nos cours d'eau. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

« Les inondations soudaines que notre territoire a connues dans les dernières années ont plusieurs conséquences économiques et sociales pour notre population. Cette importante somme nous permettra de faire une analyse des différentes solutions afin d'améliorer la gestion de la problématique d'inondation dans ce secteur et diminuer les conséquences liées aux inondations. En tant que gouvernement de proximité, nous sommes plus qu'heureux d'obtenir les outils pour être en mesure d'accompagner la population face à ces défis importants. »

Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources

« Le Haut-Saint-François est un territoire façonné par ses cours d'eau et ses milieux hydriques et humides. Cette contribution nous permet d'aller plus loin dans la connaissance de notre territoire et de poser des actions réfléchies pour mieux protéger nos communautés face aux inondations. »

Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François

Faits saillants :

Dévoilé en 2020 et prolongé jusqu'en 2028, le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie repose sur une étroite collaboration entre les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, des Affaires municipales et de l'Habitation, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de la Sécurité intérieure.

La prolongation du Plan de protection du territoire face aux inondations permet notamment de poursuivre les activités de mobilisation et d'accompagnement des bureaux de projets auprès des organismes municipaux.

Rappelons que les 10 bureaux de projets - Inondations déployés dans les bassins versants jugés prioritaires aux prises avec des problèmes d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée des travaux des bureaux de projets - Inondations - Bassin Saint-Laurent Centre (lac Saint-Pierre) et Rivière Saint-François.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746