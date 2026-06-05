Un appui du gouvernement dans la région de Chaudière-Appalaches pour mieux faire face aux risques liés aux inondations

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE, QC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, annonce l'octroi d'une subvention de 300 000 $ à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce dans le but d'améliorer la gestion des risques d'inondation sur son territoire.

Ce financement permettra à la Municipalité de mener les travaux nécessaires pour mieux comprendre les risques d'inondation liés à la rivière Chaudière, d'identifier les secteurs les plus vulnérables et d'identifier les meilleures stratégies d'adaptation.

Citations :

« Je tiens à féliciter l'équipe municipale de Saint-Joseph-de-Beauce pour la préparation d'un dossier bien étoffé dans le but d'obtenir cette aide financière. Regarder vers l'avant tout en étant conscient des défis futurs, notre rivière Chaudière étant tellement imprévisible, il va de soi que la réflexion et le travail à venir sont importants. J'accueille cet appui de votre gouvernement envers les Joseloises et Joselois avec grande satisfaction. »

Luc Provençal, Député de Beauce-Nord

« Dans le cadre de cette démarche, nous aiguiserons nos connaissances et nos analyses par rapport à la rivière Chaudière dans le but d'assurer la sécurité des personnes et la protection des biens en zones inondables, mais également pour déterminer des stratégies d'adaptation lors d'inondation. Nous voulons réfléchir à des solutions qui diminueront les impacts sur notre milieu, mais qui seront également profitables sous d'autres angles. »

Gaston Vachon, maire de Saint-Joseph-de-Beauce

Faits saillants :

Dévoilé en 2020 et prolongé jusqu'en 2028, le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie repose sur une étroite collaboration entre les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, des Affaires municipales et de l'Habitation, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de la Sécurité intérieure.

La prolongation du Plan de protection du territoire face aux inondations permet notamment de poursuivre les activités de mobilisation et d'accompagnement des bureaux de projets auprès des organismes municipaux.

Rappelons que les 10 bureaux de projets - Inondations déployés dans les bassins versants jugés prioritaires aux prises avec des problèmes d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée des travaux du Bureau de projets - Inondations - Rivière Chaudière.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746