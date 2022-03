Du financement est disponible pour des projets communautaires entourant la Journée #VéritéEtRéconciliation de 2022. La date limite pour faire une demande est le 11 avril.

Prendre soin de vous : Nous sommes conscients que ce communiqué de presse survient pendant une période difficile pour beaucoup de personnes et que nos efforts visant à rendre hommage aux survivants des pensionnats et à leur famille peuvent constituer un rappel indésirable pour les personnes qui ont vécu des situations difficiles, et celles qui en vivent encore, en raison de politiques gouvernementales passées qui ont été appliquées pendant des générations et étaient préjudiciables aux Autochtones.

La Ligne d'écoute nationale concernant les pensionnats, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offre aux anciens élèves des pensionnats pour Autochtones un soutien émotionnel et des services d'orientation en situation de crise. Il est possible de parler à un conseiller en composant le 1-866-925-4419 ou d'obtenir de plus amples renseignements en consultant le site Web du Programme de soutien en santé : résolution des questions des pensionnats.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être fournit une intervention en cas de crise et une aide immédiate et adaptée au plan culturel à tous les Autochtones, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il suffit de composer le 1 855 242 3310 ou d'accéder au site espoirpourlemieuxetre.ca pour clavarder. L'équipe de la Ligne d'écoute peut compter sur des conseillers expérimentés et sensibilisés aux réalités culturelles.

OTTAWA, ON, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Pendant que nous avançons dans un esprit de la réconciliation, nous réaffirmons notre engagement sincère et durable à renouer avec les peuples autochtones. Parler publiquement des préjudices qu'ont subis les survivants des pensionnats, leur famille et leur communauté est essentiel dans ce processus.

Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, a lancé un appel de propositions d'activités de commémoration communautaires entourant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, laquelle aura lieu le 30 septembre 2022.

Ces activités permettront de rendre hommage aux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux ainsi qu'aux survivants des pensionnats, à leur famille et à leur communauté. Elles donneront également la chance à toute la population canadienne de souligner et de commémorer cette journée importante.

On invite les organismes admissibles des quatre coins du pays à soumettre des propositions de projets communautaires visant à commémorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Patrimoine canadien financera ces activités en affectant jusqu'à 10 000 dollars par projet.

La période de demande de financement est en cours et elle prendra fin le 11 avril 2022. Veuillez consulter le site Web pour obtenir des renseignements supplémentaires et les instructions de mise en candidature.

« Chacune des activités de commémoration entourant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation offre à toute la population canadienne l'occasion de réfléchir à la façon dont nous devons tous contribuer au processus de réconciliation. Dans un esprit de réconciliation, nous devons réaffirmer notre soutien aux personnes touchées; reconnaître les traumatismes intergénérationnels causés par les pensionnats qui continuent d'avoir de sérieuses répercussions sur les survivants, leur famille et leur communauté; et reconnaître qu'il est de notre devoir de participer à la guérison. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Quand il est question de rendre hommage à des personnes qui ne sont jamais rentrées chez elles d'un pensionnat indien, les dirigeants autochtones sont les mieux placés pour répondre aux priorités des survivants, de leur famille et de leur communauté, car ils s'efforcent de guérir et de tourner la page. Nous nous engageons à les soutenir, ainsi qu'à appuyer les activités menées par les communautés, pendant que nous continuons à construire un pays plus réconcilié, pour tout le monde. »

- L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Dans le budget de 2021, le gouvernement a accordé des fonds pour soutenir des activités de commémoration entourant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation de 2022 par l'entremise de Patrimoine canadien.

La date limite pour demander du financement afin de mettre sur pied des projets communautaires qui permettent de commémorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est le 11 avril 2022.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est devenue un jour férié national le 3 juin 2021. Elle aura lieu chaque année le 30 septembre.

