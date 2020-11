En raison de l'incertitude entourant la COVID-19, il est plus important que jamais pour les Canadiens d'avoir un plan qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs financiers et d'avoir un accès à distance à ce plan, ainsi qu'à des conseils financiers pour le réaliser. Aujourd'hui, plus de deux millions de Canadiens bénéficient d'un accès privilégié à leurs finances et à des conseils grâce à MonConseiller, une plateforme de conseils numérisés qui aide les clients à créer un plan personnalisé en ligne et à voir leurs perspectives d'avenir à un seul endroit.

Exclusif à RBC, le service MonConseiller donne un aperçu complet des comptes financiers d'un client, même ceux détenus à d'autres banques, sur des écrans interactifs. Les clients peuvent consulter tous leurs objectifs d'épargne, de placement et financiers et y apporter des modifications en temps réel, par eux-mêmes ou en collaboration avec un conseiller en services financiers de leur collectivité, par vidéoconférence, par téléphone ou en succursale.

« Nous veillons à ce que les Canadiens sachent toujours où ils en sont au chapitre de leurs finances, afin de leur donner un peu de certitude et de confiance dans un monde en constante évolution », indique Michael Walker, vice-président et chef, Distribution de fonds communs de placement et RBC Planification financière, dont l'équipe a dirigé la mise au point de MonConseiller. « Les clients ont accès à un plan évolutif qui les aide à visualiser à quoi pourrait ressembler leur avenir financier et à voir comment les décisions qu'ils prennent aujourd'hui peuvent influer sur leur avenir. Ajoutez à cela l'expertise de nos conseillers, et nous continuons d'offrir aux clients le meilleur des deux mondes : des conseils numérisés avec une touche très personnelle. »

Lancé en 2017, MonConseiller continue d'offrir de nouvelles options, sur la base des commentaires des clients et des conseillers. Cette année, la plateforme a ajouté une nouvelle fonction de gestion de trésorerie appelée FinancesFutées, qui offre aux clients une meilleure vue d'ensemble de leurs flux de trésorerie. Cette fonction est particulièrement essentielle à un moment où de nombreuses personnes sont confrontées à une réduction ou à une perte potentielle de leurs revenus alors que la pandémie se poursuit.

« Compte tenu de tous les changements qui surviennent dans la vie de chacun en ce moment, nous sommes conscients que de nombreux Canadiens ont des questions. Ils ne savent pas où ils en sont sur le plan financier : sont-ils toujours sur la bonne voie pour leur retraite ? Quelles options s'offrent à eux pour reconstituer leur fonds de prévoyance ? ajoute Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC. « Nous leur donnons l'assurance qu'ils recherchent, grâce au portrait en temps réel de leur santé financière offert par MonConseiller, rehaussé d'entretiens individuels avec nos conseillers. »

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la façon dont MonConseiller permet aux Canadiens d'accéder à leurs finances et aux conseils de RBC ici.

