Les trois organisations obtiennent des aides financières totalisant plus de 250 000 $ de DEC.

CHANDLER, QC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Moteur économique d'importance, l'industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d'être frappée de plein fouet par la pandémie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a mis en œuvre le Fonds d'aide au Tourisme (FAT), une initiative pancanadienne de 500 M$ visant à aider les entreprises et les organismes de ce secteur à surmonter les impacts de la pandémie et à se positionner pour l'avenir. L'initiative, administrée par DEC au Québec, a pris fin le 31 mars 2023.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles‑de‑la‑Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, annonce, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, des contributions financières totalisant 273 320 $ à trois organisations des Îles‑de‑la‑Madeleine que DEC a appuyés dans le cadre du programme FAT. Cette annonce s'inscrit dans la foulée des investissements stratégiques effectués par DEC dans le cadre de cette initiative dont le bilan a été dévoilé le 28 juin dernier. L'aide financière accordée se détaille comme suit :

Le Petit hôtel de la Montagne bénéficie d'une contribution non remboursable de 100 000 $ qui a permis le démarrage de ce nouvel hébergement touristique contemporain. L'aide de DEC a porté sur les travaux de rénovation d'un bâtiment existant pour y créer quatre unités d'hébergement et les meubler.

L'Auberge La Salicorne (Auberge‑Escapades) reçoit une contribution non remboursable de 100 000 $ pour bonifier son offre d'hébergement et prolonger ses activités locatives. L'aide de DEC permettra d'améliorer trois « tentes bulles » et d'en ajouter quatre nouvelles, incluant l'aménagement extérieur et intérieur de ces unités d'hébergement, de renouveler le matériel de plein air et de son pavillon de service, et d'implanter un logiciel pour la réservation en ligne.

La Maison du Potier pourra compter sur une contribution non remboursable de 73 320 $ pour améliorer l'offre touristique de son économusée. L'aide de DEC permettra d'acquérir un four extérieur adapté à la cuisson au sel, de réaliser des travaux d'aménagement pour améliorer et optimiser l'espace intérieur, d'améliorer des contenus d'interprétation et de créer un parcours guidé intérieur et extérieur.

En plus de contribuer à une hausse de l'achalandage touristique aux Îles‑de‑la‑Madeleine, la réalisation de ces projets permettra d'attirer de la clientèle potentielle dans plusieurs commerces de la région.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus inclusive.

Citations

« Notre gouvernement a investi dans le maintien et la reconstruction de l'écosystème du tourisme ici aux Îles‑de‑la‑Madeleine et partout à travers le Québec. Grâce à l'appui important du gouvernement du Canada et aux efforts incroyables déployés par nos entrepreneurs et travailleurs du secteur du tourisme, nous voyons une reprise impressionnante dans cette industrie. Je me réjouis de savoir que les visiteurs profiteront désormais d'attraits touristiques renouvelés aux quatre coins de notre belle région. Ces investissements importants permettront à trois organisations des Îles‑de‑la‑Madeleine de continuer de contribuer à l'attractivité de la région. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles‑de‑la‑Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'industrie touristique permet de mettre en valeur la culture et la diversité du Canada auprès de visiteurs provenant de partout dans le monde. Le gouvernement du Canada a toujours été très conscient de l'importance du tourisme au pays et continue d'être présent pour les entreprises et les organismes de ce secteur afin d'assurer leur relance. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront trois organisations à se tourner vers l'avenir. Leurs projets constituent d'excellentes nouvelles pour que le tourisme prospère aux Îles‑de‑la‑Madeleine et pour que le Québec demeure une destination de choix. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

Le FAT a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

Doté d'un budget national de 500 millions de dollars, incluant 485 millions de dollars administrés par les agences de développement régional (ADR) et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le FAT fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021. Cette initiative s'est terminée le 31 mars 2023 au Québec.

(ISDE), le FAT fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021. Cette initiative s'est terminée le 31 mars 2023 au Québec. Au Québec, le FAT a permis de soutenir 292 projets au cours des deux dernières années. Ces appuis, qui totalisent 110 623 941 $, sont complémentaires à l'ensemble des interventions des différents partenaires, dont le gouvernement du Québec.

Dans la région Gaspésie‒Îles‑de‑la‑Madeleine, 44 projets ont été appuyés dans le cadre du FAT, pour un total de 6 274 580 $ d'investissements de la part de DEC. Ces projets ont permis la création de 77 emplois.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]