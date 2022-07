OTTAWA, ON, le 26 juill. 2022 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle à tous les voyageurs qui traverseront la frontière au cours de la longue fin de semaine du Congé civique ce à quoi ils doivent s'attendre pendant les mois occupés de l'été, qu'ils rentrent au Canada ou qu'ils soient en visite.

Cet été, les voyageurs retrouveront une frontière gérée différemment, avec des exigences liées à la COVID-19 en évolution, ce qui peut entraîner des retards pendant les périodes de pointe. L'ASFC travaille de près avec des partenaires gouvernementaux et de l'industrie pour réduire les temps d'attente à la frontière, mais il y a aussi des mesures que les voyageurs peuvent prendre pour rendre le processus plus facile pour eux-mêmes et les autres voyageurs.

Les voyageurs peuvent aider à réduire les temps d'attente à la frontière en arrivant préparés et en remplissant leur soumission obligatoire dans ArriveCAN dans les 72 heures précédant leur arrivée à la frontière.

L'ASFC investit chaque année des efforts considérables pour planifier les périodes de pointe, comme les mois d'été, et s'y préparer. L'Agence collabore avec les exploitants de ponts et de tunnels, les autorités aéroportuaires et les groupes de l'industrie du voyage pour planifier et examiner les exigences en matière de service, les possibilités d'amélioration et les ressources nécessaires, afin de pouvoir offrir ensemble le meilleur service à tous les voyageurs.

L'ASFC a également mis en place des processus modernes pour améliorer l'expérience des voyageurs et gérer les volumes. On peut citer les programmes des transferts des vols internationaux aux vols intérieurs et des transferts entre les vols internationaux, qui réduisent considérablement les temps de correspondance, ainsi que les bornes d'inspection primaire et l'option de la fonction Déclaration de l'ASFC faite à l'avance dans ArriveCAN.

Conseils utiles pour les voyageurs

Assurez-vous que vous avez le droit d'entrer au Canada . Les ressortissants étrangers doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité prévues par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et présenter les documents de voyage et d'immigration appropriés. Les décisions relatives au droit d'entrer au Canada sont prises par un agent des services frontaliers au point d'entrée.

Comprenez les règlements entourant la COVID-19. Des mesures frontalières sont toujours en place pour la COVID-19. Elles varient en fonction de la personne qui voyage - ressortissants étrangers, résidents de retour au pays ou citoyens canadiens. Répondez à quelques questions pour déterminer quelles exigences s'appliquent à vous et si vous pouvez entrer au Canada.

Utilisez ArriveCAN. Que vous voyagiez par voie aérienne, terrestre ou maritime, tous les voyageurs, quel que soit leur statut vaccinal, sont tenus de soumettre leurs informations dans ArriveCAN (gratuit sous forme d'application mobile ou sur le site Web), et ce, jusqu'à 72 heures avant d'entrer au Canada. ArriveCAN permet de recueillir des coordonnées, ainsi que des informations sur la santé et le voyage afin de protéger la santé et la sécurité des voyageurs et d'accélérer le traitement à la frontière. C'est le moyen le plus rapide, le plus facile et le plus sûr pour les voyageurs de montrer qu'ils répondent aux exigences de santé publique.

Les voyageurs doivent s'assurer de disposer de la version la plus récente de l'application ArriveCAN (consultez le Google Play Store ou l'App Store pour le iPhone).



Les voyageurs devraient imprimer ou prendre une capture d'écran de leur reçu d'ArriveCAN et l'apporter avec eux lorsqu'ils voyagent.



Les voyageurs qui n'ont pas de téléphone intelligent ni de données mobiles peuvent soumettre leurs informations en s'inscrivant en ligne au moyen d'un dispositif informatique. Si les voyageurs ne sont pas en mesure de saisir eux-mêmes leurs informations, ils peuvent demander à un ami ou à un membre de leur famille de le faire pour eux.

Déclaration faite à l'avance. Les voyageurs aériens qui atterrissent à Toronto (YYZ) ou à Vancouver (YVR), et à l'aéroport de Montréal (YUL) plus tard ce mois-ci, peuvent utiliser ArriveCan (application ou version Web) pour remplir leur déclaration de douane et d'immigration avant leur arrivée au Canada . Cette fonction sera ultérieurement offerte dans d'autres aéroports.

Préparez tous vos documents. Les voyageurs devraient avoir les documents suivants prêts à être présentés à l'agent des services frontaliers : leur reçu d'ArriveCAN, leur passeport ou leurs documents de voyage, une preuve de vaccination et les pièces d'identité de toutes les personnes présentes dans le véhicule.

Préparez-vous et vérifiez les temps d'attente à la frontière. Les voyageurs qui traversent la frontière par voie terrestre sont invités à prévoir de passer pendant les heures creuses, par exemple tôt le matin. Le lundi des longues fins de semaine de fêtes a tendance à être le plus chargé, avec des temps d'attente à la frontière plus longs.

Entrer au Canada par voie maritime. À moins d'en être exemptés, tous les voyageurs qui entrent au Canada par voie maritime doivent signaler leur arrivée à l'ASFC sans délai. Tous les voyageurs, y compris ceux qui ont un droit d'entrée (citoyens canadiens, résidents permanents et personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens), doivent soumettre leurs informations obligatoires dans ArriveCAN avant, ou au moment, d'entrer au Canada à un point d'entrée maritime.

Soyez prêts à faire votre déclaration. Les voyageurs qui reviennent au Canada doivent déclarer tous les biens achetés ou reçus pendant leur séjour à l'étranger. Il est recommandé de ne pas emballer les cadeaux puisque les agents de l'ASFC pourraient avoir besoin de les examiner plus en détail. Ayez à portée de main vos reçus d'achats effectués à l'extérieur du Canada.

Connaissez vos limites d'exemption. Les résidents qui reviennent au pays et qui prévoient de faire des achats ou de récupérer des achats en ligne de l'autre côté de la frontière doivent connaître leurs limites d'exemption. N'oubliez pas de consulter l'estimateur de droits et de taxes de l'ASFC pour calculer les taxes sur les marchandises achetées aux États-Unis et vous aider à prendre des décisions éclairées lorsque vous faites des achats à l'étranger.

Les résidents peuvent rapporter en franchise de taxes et de droits des marchandises d'une valeur de 200 $ CA après une absence de 24 heures, et des marchandises d'une valeur de 800 $ CA après 48 heures d'absence. Il n'y a pas d'exemptions personnelles pour les voyages d'achats transfrontaliers effectués le même jour, alors préparez-vous à payer la taxe sur ces achats et peut-être les droits. Les exemptions pour l'alcool et le tabac peuvent également varier en fonction de la durée de votre absence du Canada.

Déclarez tous les aliments, végétaux ou animaux tels que la volaille crue et tous les produits et sous-produits de volaille qui ne sont pas entièrement cuits à l'agent des services frontaliers. Il existe actuellement des restrictions sur les importations d'oiseaux vivants, de produits et de sous-produits aviaires en provenance des États touchés par la grippe aviaire hautement pathogène aux États-Unis. Déclarez également tout le bois et les produits du bois (y compris le bois de chauffage et les souvenirs en bois). Assurez-vous de consulter le Système automatisé de référence à l'importation pour vous aider à déterminer toutes les exigences d'importation spécifiques à ces marchandises.

Déclarez toutes les espèces et/ou tous les effets d'une valeur de 10 000 $ CA ou plus. Il n'est pas illégal d'apporter de telles sommes au Canada, mais elles doivent être déclarées à l'arrivée.

Pas de cannabis à la frontière. Transporter du cannabis au-delà de la frontière sous quelque forme que ce soit, y compris toute huile contenant du tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), sans un permis ou une exemption autorisée par Santé Canada demeure une infraction criminelle grave passible d'arrestation et de poursuites, malgré la légalisation du cannabis au Canada.

Connaissez le contenu de votre véhicule. Les voyageurs peuvent consulter le site Web de l'ASFC pour obtenir des renseignements sur les armes à feu et sur d'autres marchandises réglementées et prohibées.

Utilisez les dernières technologies. En arrivant dans certains grands aéroports du Canada, les voyageurs peuvent utiliser une borne d'inspection primaire pour vérifier leurs documents de voyage, confirmer leur identité et remplir une déclaration à l'écran.

Les enfants. Lorsque vous voyagez avec un enfant, il est recommandé que l'adulte accompagnateur soit muni d'une lettre de consentement l'autorisant à voyager avec l'enfant. Les agents des services frontaliers sont toujours à l'affût des enfants disparus. En l'absence de la lettre, les agents peuvent poser des questions supplémentaires, afin de les aider à déterminer le lien entre l'enfant et l'adulte qui l'accompagne.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de l'ASFC ou communiquez avec nous au 1-800-461-9999.

