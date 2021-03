ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 31 mars 2021 /CNW/ - L'accès sûr et sécuritaire aux infrastructures de transport au Québec et dans le reste du Canada est d'une importance vitale pour les communautés côtières et les entreprises. Transports Canada effectue régulièrement des travaux d'entretien et des inspections annuelles pour assurer la pérennité de ses infrastructures et la sécurité des activités qui s'y déroulent.

La dernière inspection détaillée, réalisée en novembre 2020, confirme que la structure en béton du quai des pêcheurs du port de Cap-aux-Meules au Québec connaît une dégradation importante à certains endroits. Cela réduit la capacité du quai à supporter de lourdes charges. Dès que Transports Canada en a été informé en février 2021, des restrictions d'accès ont été mises en place au quai des pêcheurs afin d'assurer la sécurité des Madelinots et de tous les utilisateurs.

La saison de la pêche ne sera pas compromise par ces restrictions d'accès. Transports Canada collabore avec les intervenants du port de Cap-aux-Meules, les locataires, les occupants et les usagers concernés pour trouver des solutions afin de limiter les répercussions sur les activités.

Des zones ont été identifiées pour permettre aux pêcheurs d'amarrer leurs bateaux en toute sécurité au quai et d'effectuer le déchargement des produits de la mer. Certains équipements et installations, nécessaires au déchargement, des entreprises La Renaissance et Fruits de Mer Madeleine seront déplacés aussitôt que possible, et les frais encourus seront remboursés par Transports Canada.

Le Ministère a dû fermer sept des 58 bornes disponibles au port. Des démarches ont déjà été entreprises pour ajouter une nouvelle borne. De plus, nous évaluons actuellement des solutions pour ajouter deux autres bornes de remplacement. Les pêcheurs pourront également s'amarrer au quai des pétroliers, au quai commercial et aux quais des traversiers, lorsque ceux-ci seront disponibles.

La coopération et le maintien de la bonne entente entre les usagers seront essentiels au bon déroulement des activités. Transports Canada prend au sérieux les besoins économiques de la communauté des Îles-de-la-Madeleine, comprend les répercussions que les restrictions auront sur les Madelinots, et travaille activement à trouver des solutions pour limiter les inconvénients causés par la situation.

Les capitaines de navire devraient consulter les restrictions en vigueur sur le site Web d'Avertissements de navigation (AVNAVs) de la Garde côtière canadienne avant de s'y rendre.

Pour des questions d'ordre opérationnel seulement, veuillez communiquer avec la direction du port au 418-937-7635.

Pour toute autre information, veuillez écrire à : [email protected] .

