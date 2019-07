Transports Canada termine le projet d'assainissement du port médian de Victoria et cède les terres à la ville de Victoria

VICTORIA, le 24 juill. 2019 /CNW/ - La propreté du havre de Victoria contribue à ce secteur apprécié des résidents et des touristes à l'heure actuelle et pour les générations à venir. Le havre est aussi essentiel au bien-être de la faune marine locale, comme il s'agit d'une aire d'alimentation importante.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé l'achèvement du projet d'assainissement du port médian qui visait à retirer les contaminants qui sont présents dans l'écosystème du havre. Il a également annoncé une entente de principe pour transférer la propriété du Laurel Point Park de Transports Canada à la Ville de Victoria.

Une usine de peinture était en exploitation au Laurel Point Park entre 1906 et le début des années 1970. Ces activités industrielles ont laissé dans le sol des contaminants. Alors que les contaminants ne présentent aucun risque pour les résidents et les usagers du parc, ils représentent une menace pour l'environnement et la vie marine. Transports Canada s'est associé à la Ville de Victoria pour assainir les sols contaminés présents tant dans les terrains de la Ville que dans ceux du gouvernement fédéral.

L'assainissement du Laurel Point Park était la dernière étape du projet. Dans le cadre de la première étape, les sédiments sous-marins contaminés dans le havre de Victoria ont été retirés et assainis. Les travaux de la deuxième et dernière étape consistaient à retirer les sols contaminés du Laurel Point Park, à les remplacer par des sols non contaminés et à regazonner le parc.

Avec l'achèvement du projet, Transports Canada cédera 1,91 acre de terrains fédéraux à la Ville de Victoria. L'entente de cession de terrain dépend des résultats d'une évaluation suivant l'assainissement; cette évaluation s'échelonnera sur un an au minimum et comprendra l'échantillonnage du sol et des eaux souterraines. L'entente stipule également que toutes les parties doivent être satisfaites des résultats de suivi avant le transfert de propriété.

« Le gouvernement du Canada prend au sérieux sa responsabilité d'assainir les sites contaminés fédéraux, comme ceux du port médian de Victoria. L'annonce d'aujourd'hui témoigne des mesures concrètes que prend le gouvernement et de son engagement continu à protéger les milieux marins du Canada et les Canadiens. »

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

« Nous sommes déterminés à assainir l'environnement tout en investissant dans les collectivités et en créant des emplois pour la classe moyenne. Je suis fière du travail accompli dans le cadre du projet local d'assainissement du port de Victoria et des avantages tangibles qu'aura ce projet pour les résidents, les visiteurs et la vie marine. »

L'honorable Carla Qualtrough, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Nous avons un excellent partenariat avec Transports Canada dans le cadre de ce projet. Nous assainissons les sols contaminés par le passé pour créer un environnement plus sécuritaire à l'avenir. Je remercie le gouvernement fédéral de céder ces terres aux citoyens de Victoria. Cela nous permettra de les ajouter aux nôtres pour en faire un nouveau parc riverain spectaculaire. Nos voisins, la Première Nation des Songhees et la bande d'Esquimalt, et toute notre collectivité nous aideront à créer une vision pour ce joyau naturel empreint d'histoire en bordure de notre havre spectaculaire. »

Lisa Helps, mairesse de Victoria

Les faits en bref :

Le projet d'assainissement du port médian de Victoria est financé par le Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux du gouvernement du Canada , lequel finance l'évaluation et l'assainissement des sites contaminés fédéraux. Le Plan est coordonné par Environnement et Changement climatique Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada .

, lequel finance l'évaluation et l'assainissement des sites contaminés fédéraux. est coordonné par Environnement et Changement climatique et le Secrétariat du Conseil du Trésor du . En tout, 3 000 tonnes sédiments contaminés ont été retirés du havre de Victoria et 75 000 tonnes de sols contaminés (52 chargements de barge) ont été retirés du Laurel Point Park .

. Les terres où est situé le Laurel Point Park sont les derniers biens immobiliers excédentaires d'importance à être cédés au havre de Victoria. Au cours des 23 dernières années, Transports Canada a cédé des terres du Ministère autour du havre à la province de la Colombie-Britannique, aux municipalités locales, à l'Administration portuaire du Grand Victoria, aux Premières Nations, au gouvernement régional et aux autres ministères fédéraux, ainsi qu'à des intérêts privés.

