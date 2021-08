OTTAWA, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada accorde la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens en continuant d'adopter une approche fondée sur le risque et mesurée pour la réouverture de la frontière. L'approche progressive du Canada en matière d'assouplissement des mesures frontalières repose sur la surveillance continue des données disponibles et des preuves scientifiques, y compris le taux de vaccination des Canadiens et notre amélioration de la situation épidémiologique.

En se fondant sur le plus récent avis de santé publique de l'Agence de la santé publique du Canada, Transports Canada prolonge l'avis aux aviateurs (NOTAM) qui limite tous les vols directs de passagers commerciaux et privés qui se rendent au Canada depuis l'Inde jusqu'au 21 septembre 2021, à 23 h 59 HAE. Tous les vols directs de passagers commerciaux et privés qui se rendent au Canada depuis l'Inde sont assujettis au NOTAM. Les opérations de transport de fret uniquement, les transferts médicaux ou les vols militaires ne sont pas inclus.

Transports Canada prolonge également l'exigence relative au dépistage de la COVID-19 avant le départ d'un pays tiers pour les passagers qui se rendent au Canada depuis l'Inde par une route indirecte. Par conséquent, les passagers qui voyagent de l'Inde au Canada par une route indirecte devront encore passer un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 avant leur départ d'un pays tiers autre que l'Inde pour poursuivre leur voyage jusqu'au Canada.

Le gouvernement du Canada continue de surveiller de près la situation épidémiologique et travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement de l'Inde et les exploitants aériens pour veiller à ce que des procédures appropriées soient mises en place afin de permettre un retour sécuritaire des vols directs dès que les conditions le permettent.

Bien que le Canada progresse dans la bonne direction, la situation épidémiologique et la couverture vaccinale varient à l'échelle mondiale. Le gouvernement du Canada recommande encore aux Canadiens d'éviter les déplacements non essentiels à l'étranger : les voyages à l'étranger accroissent le risque d'exposition au coronavirus et à ses variants, ainsi que le risque de transmettre le virus aux autres. Les mesures frontalières demeurent sujettes à changement avec l'évolution de la situation épidémiologique.

