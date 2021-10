OTTAWA, ON, le 21 oct. 2021 /CNW/ - Le Canada maintient son approche mesurée et fondée sur le risque pour la réouverture de la frontière tout en accordant la priorité à la santé et à la sécurité de l'ensemble des personnes se trouvant au Canada.

Compte tenu de la situation qui s'améliore en ce qui concerne la COVID-19 au Maroc, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a recommandé que Transports Canada lève l'avis aux aviateurs (NOTAM) qui limite les vols qui se rendent directement du Maroc au Canada. Pour permettre la reprise sécuritaire de ces vols, les mesures de santé publique supplémentaires suivantes seront mises en place.

À partir de 0 h 1 (HAE) le 29 octobre, les voyageurs entièrement vaccinés et les voyageurs non vaccinés qui sont autorisés à entrer au Canada pourront prendre des vols directs du Maroc vers le Canada, moyennant les mesures supplémentaires suivantes :

Les voyageurs doivent avoir l'une des preuves qui suivent :

la preuve d'un résultat négatif à un test PCR de dépistage moléculaire de la COVID-19, résultat qui doit être documenté dans le certificat marocain de test PCR de dépistage de la COVID délivré par le gouvernement du Maroc et reconnu par la Commission européenne. Le test doit être effectué dans les 72 heures précédant le départ prévu;



la preuve d'un résultat positif à un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 fait dans les 14 à 180 jours avant le départ prévu vers le Canada au lieu d'un résultat négatif à un test. Les voyageurs qui auront séjourné au Maroc plus de 14 jours et qui auront eu l'infection pendant leur séjour doivent fournir la preuve d'un résultat positif à un test de dépistage moléculaire de la COVID-19, résultat qui doit être documenté dans le certificat marocain de test PCR de dépistage de la COVID-19 délivré par le gouvernement du Maroc. Les voyageurs qui auront eu l'infection avant leur arrivée au Maroc doivent fournir, avant leur arrivée, une preuve de leur infection passée qu'un pays tiers leur aura délivrée.

Avant l'embarquement, les exploitants aériens authentifieront les certificats marocains de test PCR de dépistage de la COVID-19 en balayant les codes QR numériques afin de vérifier et de confirmer l'identité des passagers et les résultats de leur test avant l'embarquement. Ils s'assureront également que les voyageurs peuvent entrer au Canada, qu'ils ont téléversé leurs renseignements dans ArriveCAN, que ce soit au moyen de l'application mobile ou du site Web, et qu'ils portent un masque pendant le voyage. Les voyageurs qui ne sont pas en mesure de satisfaire à ces exigences se verront refuser l'embarquement.

Les voyageurs qui peuvent entrer au Canada et qui se rendent au Canada depuis le Maroc par une route indirecte auront encore besoin d'obtenir un résultat négatif à un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 dans les 72 heures avant leur vol d'un pays tiers (autre que le Maroc) vers le Canada pour poursuivre leur voyage jusqu'au Canada.

Les voyageurs doivent également satisfaire aux exigences d'entrée prévues par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et fournir les documents de voyage et d'immigration adéquats et exigés. La décision définitive quant à l'entrée et à la mise en quarantaine revient au représentant du gouvernement au point d'entrée en fonction de l'information qui lui est présentée au moment de l'entrée.

Les voyages à l'étranger accroissent le risque d'exposition et de propagation de la COVID-19, y compris les infections causées par les nouveaux variants. Les mesures à la frontière et les mesures de santé publique demeurent sujettes à changement avec l'évolution de la situation épidémiologique.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au https://tc.canada.ca/fr. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube et d'Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/