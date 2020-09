OTTAWA, ON, le 4 sept. 2020 /CNW/ - Les Canadiens ont le droit de se sentir en sécurité lorsqu'ils prennent l'avion pendant une pandémie mondiale, et c'est pourquoi le gouvernement du Canada a imposé un certain nombre de précautions sanitaires pour assurer la sécurité des voyageurs.

À la suite de ses enquêtes, Transports Canada a infligé les premières amendes au Canada pour le non-respect de l'Arrêté d'urgence visant à interdire à certaines personnes d'embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19.

Deux personnes ont été condamnées à une amende de 1 000 $ chacune pour avoir refusé de suivre les directives de l'équipage de conduite concernant le port d'un couvre-visage.

Le premier incident a eu lieu le 14 juin sur un vol de WestJet de Calgary à Waterloo ( Ontario ).

à Waterloo ( ). Le deuxième incident a eu lieu le 7 juillet sur un vol de WestJet de Vancouver à Calgary .

Dans les deux cas, l'équipage de conduite a demandé à maintes reprises aux personnes de porter leur couvre-visage pendant les vols et, dans les deux cas, les personnes ont refusé.

Depuis l'éclosion de la COVID-19, le gouvernement du Canada, les autorités en santé publique et l'industrie canadienne de l'aviation, y compris les transporteurs aériens, les aéroports et les syndicats, ont travaillé de concert pour mettre en œuvre des mesures visant à réduire la propagation du virus et à protéger les voyageurs.

Selon l'arrêté d'urgence, tous les voyageurs doivent avoir un couvre-visage avec eux avant l'embarquement. Les voyageurs doivent porter leur couvre-visage en tout temps pendant l'embarquement, pendant le vol et à partir du moment où les portes de l'aéronef sont ouvertes jusqu'à ce que les personnes entrent dans l'aérogare lorsqu'elles sont à deux mètres ou moins d'une autre personne. Certaines exemptions s'appliquent comme au moment de manger, de boire et de prendre des médicaments oraux.

Tous les voyageurs doivent également se conformer à toute instruction donnée par un agent d'embarquement ou un membre d'équipage concernant le port d'un couvre-visage.

Les faits en bref

Le port adéquat d'un masque non médical ou d'un couvre-visage peut réduire la propagation des gouttelettes respiratoires infectieuses.

Les pratiques existantes de santé publique et de bonne hygiène, y compris l'éloignement physique et le lavage fréquent des mains, demeurent les meilleures méthodes afin de limiter la propagation du virus.

Liens connexes

Liens connexes

