OTTAWA, ON, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Les transports propres et les mesures de collaboration sont la clé d'un avenir durable, de la prospérité économique du Canada et du bien-être des Canadiennes et des Canadiens. Le transport ferroviaire est le moyen de transport le plus efficace pour transporter des personnes et des marchandises par voie terrestre et constitue un élément essentiel de la solution.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, et le président-directeur général de l'Association des chemins de fer du Canada, Marc Brazeau, ont annoncé conjointement le renouvellement du protocole d'entente. Ce protocole d'entente exprime une vision commune, celle de tendre vers la carboneutralité d'ici 2050, et s'appuie sur les progrès significatifs réalisés à ce jour par le secteur ferroviaire canadien.

Transports Canada et l'Association des chemins de fer du Canada travailleront ensemble pour :

promouvoir l'utilisation de carburants à faible teneur en carbone;

en carbone; transporter davantage de marchandises et de personnes par le transport ferroviaire lorsque c'est possible;

accélérer le développement de solutions carboneutres avancées pour les locomotives.

Le nouveau protocole d'entente renforce la collaboration et l'échange d'informations afin de relever les nouveaux défis, d'échanger des pratiques exemplaires et d'encourager les investissements dans l'innovation et les nouvelles technologies. Les compagnies de chemin de fer canadiennes ont réduit leurs émissions et fixé de manière proactive des objectifs d'émissions fondés sur des données scientifiques. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des objectifs climatiques mondiaux.

Les mesures de collaboration, telles que ce protocole d'entente, témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada et des compagnies de chemin de fer canadiennes à atténuer les effets des changements climatiques et à s'y adapter, tout en favorisant la croissance économique.

« Le transport ferroviaire fait partie de notre passé et fera partie de notre avenir. Nous travaillons ensemble pour atteindre nos objectifs de zéro émission nette et nous assurer que les personnes et les marchandises continuent à se déplacer vers leur destination. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Ce protocole d'entente est la preuve vivante de l'engagement de l'ensemble de l'industrie à investir continuellement, à innover et à s'améliorer alors que nos membres se mobilisent pour le Canada. Les compagnies de chemin de fer canadiennes font tourner l'économie du pays et constituent déjà le mode de transport terrestre le plus sécuritaire et le plus efficace en matière de consommation de carburant. Les membres de l'Association des chemins de fer du Canada se sont engagés à en faire encore plus, dans l'intérêt de tous. »

Marc Brazeau

Président-directeur général, Association des chemins de fer du Canada

Depuis 2005, le secteur du transport ferroviaire de marchandises a amélioré son rendement énergétique de plus de 25 %, le rendement énergétique du transport ferroviaire interurbain de voyageurs s'est amélioré de plus de 30 % à partir de 2019 (avant la pandémie), et certains polluants atmosphériques ont été pratiquement éliminés. On observe notamment une réduction absolue des polluants atmosphériques tels que les NOx (-47 %), les PM10 (-61 %), le CO (-8 %), les HC (-55 %) et le SO2 (-99 %) depuis 2005.

Le protocole d'entente définit plusieurs domaines de collaboration et des objectifs de durabilité, notamment : reconnaître les compagnies de chemins de fer de classe 1 (Canadien Pacifique Kansas City et Canadien National) pour leur engagement à réduire l'intensité des émissions de GES conformément à leurs objectifs scientifiques (SBTi) pour 2030, et à réaliser des réductions absolues d'émissions d'ici 2030 conformément aux trajectoires modélisées par le SBTi; étudier la faisabilité d'une utilisation de 10 à 20 % de carburants à faible teneur en carbone dans le secteur ferroviaire d'ici 2030; travailler ensemble pour accélérer la recherche et le développement qui soutiennent la modernisation et l'amélioration des locomotives vers des technologies carboneutres.

Le protocole d'entente s'appuie également sur les efforts de recherche et de développement en cours afin de proposer des solutions nouvelles et innovantes pour réduire les émissions du secteur ferroviaire. Transports Canada et les compagnies de chemin de fer canadiennes font progresser ces travaux en menant des recherches directes avec les développeurs de technologies, le milieu universitaire, les organismes d'élaboration de normes et les États-Unis dans la mesure du possible.

