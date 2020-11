OTTAWA, ON, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle important que jouent les gens de mer dans le transport des passagers et l'acheminement de nombreux biens sur lesquels les Canadiens comptent chaque jour. Assurer la sécurité des gens de mer alors qu'ils travaillent pour soutenir l'économie canadienne, même en période difficile, est une priorité importante.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, en collaboration avec la communauté maritime canadienne, a annoncé la création du Conseil national du bien-être des gens de la mer.

Dans le cadre de l'engagement du Canada à l'égard de la Convention du travail maritime de l'Organisation internationale du Travail, le Conseil national du bien-être des gens de mer servira de tribune pour coordonner les mesures relatives au bien-être des gens de mer au Canada. Le Conseil favorisera l'accès des travailleurs maritimes aux services récréatifs, culturels et médicaux, ainsi qu'aux installations de bien-être à terre. Le Conseil orientera également le gouvernement sur les questions de politique et de réglementation telles que les congés à terre et les changements d'équipage.

Le Conseil est composé de représentants de syndicats, de missions maritimes situées dans les ports du pays, de propriétaires de navires, de terminaux, de ports et d'agents représentant les propriétaires de navires étrangers au Canada. Transports Canada agira à titre de secrétariat pour assurer la coordination et le soutien des réunions et activités du Conseil.

La première présidente élue du Conseil est Debbie Murray, de l'Association des administrations portuaires canadiennes. Elle est assistée par les coprésidents Peter Lahay de la Fédération internationale des ouvriers du transport et Jason Zuidema de la North American Maritime Ministry Association.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle essentiel que les gens de mer jouent dans notre économie et reste un fervent défenseur de la sécurité et du bien-être des travailleurs maritimes. La création du nouveau Conseil national du bien-être des gens de mer, en partenariat avec les intervenants de l'industrie maritime canadienne, est une étape importante pour protéger les gens de mer au pays comme à l'étranger. »

Ministre des Transports

L'honorable Marc Garneau

« La création du Conseil du bien-être des gens de mer, facilitée par Transports Canada, sera un mécanisme important et indispensable pour intégrer systématiquement les efforts collectifs continus de nombreux intervenants afin d'améliorer le bien-être des gens de mer au Canada. »

Debbie Murray

Présidente du Conseil du bien-être des gens de mer (Association des administrations portuaires canadiennes)

« Les gens de mer sont des travailleurs essentiels. Le fait d'avoir un forum national multi-intervenants qui est appuyé par Transports Canada et qui est déterminé à améliorer le bien-être des gens de mer envoie un signal clair et positif aux navigateurs avec lesquels j'interagis tous les jours, à savoir que les intervenants maritimes canadiens se préoccupent de la question. »

Peter Lahay

Coprésident du Conseil du bien-être des gens de mer (Fédération internationale des ouvriers du transport)

« Les organismes de bienfaisance voués au bien-être des gens de mer sont un lien vital pour les navigateurs en visite et sont présents dans de nombreux ports canadiens. Ces organismes de bienfaisance travaillent d'arrache-pied pour aider les gens de mer à accéder aux ressources physiques, mentales et récréatives. Le fait d'avoir un moyen de s'entretenir officiellement avec les intervenants du secteur maritime par l'entremise du Conseil du bien-être renforcera ces efforts. »

Jason Zuidema, Ph. D.

Coprésident du Conseil du bien-être des gens de mer (North American Maritime Ministry Association)

Les faits en bref

Les gens de mer doivent assurer en toute sécurité l'exploitation des navires qui transportent 80 % des marchandises que les Canadiens utilisent chaque jour.

Au cours des derniers mois, en raison des mesures liées à la COVID-19, de nombreux gens de la mer ont dû faire face à de nombreux défis supplémentaires.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Transports Canada sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Contacts: Livia Belcea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, 613-314-0963, [email protected] ; Relations avec les médiasTransports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]; Debbie Murray, Présidente, Conseil du bien-être des gens de mer, [email protected] ; Peter Lahay, Vice-président, Conseil du bien-être des gens de mer, [email protected]; Jason Zuidema, Ph. D., Vice-président, Conseil du bien-être des gens de mer, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/