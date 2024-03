ST.CATHARINES, ON, le 22 mars 2024 /CNW/ - La Voie maritime du Saint-Laurent est un corridor commercial d'une importance stratégique essentielle pour des produits en vrac clés utilisés au Canada et aux États-Unis. Près de 38 millions de tonnes de marchandises ont transité par la Voie maritime en 2023. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la croissance économique et la durabilité à long terme de cette voie navigable binationale, et à renforcer la réputation du Canada en tant que partenaire commercial fiable et fort.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, et Terence Bowles, président et chef de la direction de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, ont annoncé qu'ils avaient signé une entente pour que la Corporation, un organisme à but non lucratif. Celle-ci continuera de gérer, d'entretenir et d'exploiter la Voie maritime, ce qu'elle fait depuis 1998.

Cette entente plus solide et plus moderne est dans l'intérêt de toute la population canadienne. Elle comprend :

L'entretien continu d'une voie de transport sûre, sécuritaire et efficace pour favoriser une coopération bilatérale, le développement économique à long terme, et des chaînes d'approvisionnement fluides et résilientes

L'amélioration des mécanismes de gouvernance pour veiller à ce que la Voie maritime offre à la population canadienne le meilleur rapport qualité-prix et continue d'être un corridor de transport d'importance stratégique

Des mesures modernisées pour renforcer les relations avec les peuples autochtones et les communautés locales et améliorer la réactivité et la responsabilisation en matière de changements climatiques

En vertu de cette nouvelle entente, le gouvernement du Canada et la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent continueront de travailler ensemble pour veiller à ce que la Voie maritime demeure un corridor de transport fiable et efficace pour le transport maritime intérieur et international.

Continuer d'investir dans une voie maritime sûre, sécuritaire et efficace appuiera la santé et la sécurité économiques du Canada et aidera à maintenir des chaînes d'approvisionnement mondiales et nord-américaines fluides et résilientes.

Citations

« Le gouvernement du Canada est engagé à soutenir la croissance économique et durable à long terme de la Voie maritime. Nous nous efforçons de rendre le commerce maritime aussi efficace et rentable que possible, afin que les gens puissent obtenir les marchandises dont ils ont besoin quand ils en ont besoin, au meilleur prix possible, et pour soutenir de bons emplois bien rémunérés au Canada. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Je suis ravi de donner le coup d'envoi de la 66e saison de navigation sur la Voie maritime du Saint-Laurent en renouvelant l'entente avec le gouvernement canadien. Ce contrat de 20 ans nous permettra de poursuivre le bon travail accompli pour que notre réseau reste fiable, respectueux de l'environnement et rentable. »

Terence Bowles

Président et chef de la direction

La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent

Faits en bref

La signature de cette entente fait suite à l'Examen de la Voie maritime du Saint-Laurent , qui a été lancé par Transports Canada en 2017, afin de s'assurer que la Voie maritime demeure stratégiquement positionnée comme un corridor de transport essentiel pour l'Amérique du Nord. Dans le cadre de cet examen, Transports Canada a mobilisé la population canadienne, les expéditeurs, les transporteurs, les associations de l'industrie, les provinces, les municipalités et les communautés autochtones afin d'examiner les défis et les possibilités d'accroître le développement économique et commercial, la compétitivité de la voie navigable, la durabilité et la structure de gouvernance de la Voie maritime. Ces commentaires ont aidé à établir une entente plus forte et plus moderne, une entente dont les deux parties peuvent être fières et qui est dans l'intérêt de la population canadienne.

, qui a été lancé par Transports Canada en 2017, afin de s'assurer que la Voie maritime demeure stratégiquement positionnée comme un corridor de transport essentiel pour l'Amérique du Nord. Dans le cadre de cet examen, Transports Canada a mobilisé la population canadienne, les expéditeurs, les transporteurs, les associations de l'industrie, les provinces, les municipalités et les communautés autochtones afin d'examiner les défis et les possibilités d'accroître le développement économique et commercial, la compétitivité de la voie navigable, la durabilité et la structure de gouvernance de la Voie maritime. Ces commentaires ont aidé à établir une entente plus forte et plus moderne, une entente dont les deux parties peuvent être fières et qui est dans l'intérêt de la population canadienne. La Voie maritime du Saint-Laurent est un transporteur rentable et efficace de marchandises en vrac clés, comme le grain, le minerai de fer, les produits pétroliers, la pierre, les granulats et le charbon. En 2022, 4 008 navires de charge ont transité par la Voie maritime, transportant 36,3 millions de tonnes de marchandises évaluées à 16,7 milliards de dollars.

est un transporteur rentable et efficace de marchandises en vrac clés, comme le grain, le minerai de fer, les produits pétroliers, la pierre, les granulats et le charbon. En 2022, 4 008 navires de charge ont transité par la Voie maritime, transportant 36,3 millions de tonnes de marchandises évaluées à 16,7 milliards de dollars. La Voie maritime du Saint-Laurent a ouvert ses portes en 1959 et comprend 15 écluses et canaux s'étendant de Montréal au lac Érié, et plus de 100 ports et quais commerciaux reliés à plus de 40 routes provinciales ou inter-États et 30 lignes de chemin de fer.

a ouvert ses portes en comprend 15 écluses et canaux s'étendant de Montréal au lac Érié, et plus de 100 ports et quais commerciaux reliés à plus de 40 routes provinciales ou inter-États et 30 lignes de chemin de fer. Le réseau des Grands Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent s'étend sur 3 700 kilomètres depuis l'océan Atlantique jusqu'aux Grands Lacs. La Voie maritime assure un lien vital entre plusieurs ports canadiens, dont le port de Montréal, le port de Hamilton et le port de Thunder Bay .

s'étend sur 3 700 kilomètres depuis l'océan Atlantique jusqu'aux Grands Lacs. La Voie maritime assure un lien vital entre plusieurs ports canadiens, dont le port de Montréal, le port de et le port de . Transports Canada a publié un rapport « Ce que nous avons entendu » résumant les conclusions de l'Examen de la Voie maritime.

