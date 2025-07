TORONTO, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera du financement pour soutenir la décarbonation des transports dans la région du Grand Toronto. Un point de presse suivra.

Date : Mercredi 30 juillet 2025

Heure : 9 h 30 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises lors de l'inscription.

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]