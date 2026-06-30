Le premier ministre Carney annonce la nomination de l'honorable Glenn D. Joyal à la Cour suprême du Canada

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé la nomination de l'honorable Glenn D. Joyal à la Cour suprême du Canada.

Le premier ministre a proposé la nomination du juge Joyal le 22 juin 2026, s'appuyant sur une liste restreinte soumise par le Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada.

Fort d'une illustre carrière comprenant plus de 25 ans au sein de la magistrature, le juge Joyal occupait jusqu'à récemment le poste de juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Manitoba. Tout au long de sa carrière, il a cherché à élargir l'accès à la justice, à moderniser le fonctionnement des tribunaux et à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le juge Joyal s'est vu décerner la Médaille du jubilé d'or de la reine Elizabeth II ainsi que la Médaille du couronnement du roi Charles III. En 2025, il a été nommé juriste de Robson Hall par la Faculté de droit de l'Université du Manitoba en reconnaissance des services exceptionnels qu'il a rendus au milieu juridique et de son engagement envers ce dernier.

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de l'ouverture, de la transparence et de la responsabilisation, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a tenu une audience spéciale sur la nomination du juge Joyal, qui a également participé à une séance de questions et réponses avec des parlementaires.

Le juge Joyal comble le poste devenu vacant à la suite du départ à la retraite de la juge Sheilah L. Martin.

Note biographique

Fait saillant

La Cour suprême du Canada est constituée de neuf juges, dont un juge en chef. Ils sont tous nommés par le gouverneur en conseil et doivent être choisis parmi les juges d'une cour supérieure ou parmi les avocats inscrits pendant au moins 10 ans au barreau d'une province ou d'un territoire.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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