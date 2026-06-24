/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre des Transports, M. MacKinnon, fera une annonce concernant des investissements en matière de sécurité à l'aéroport de Yellowknife/English
Nouvelles fournies parTransport Canada - Ottawa
24 juin, 2026, 12:00 ET
YELLOWKNIFE, NT, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, fera une annonce concernant des investissements en matière de sécurité à l'aéroport de Yellowknife.
Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.
Date
Mercredi 24 juin 2026
Heure
12 h 30 (heure avancée des Rocheuses)
Endroit
Aéroport de Yellowknife
100 Idaa Road
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
X1A 3T2
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SOURCE Transport Canada - Ottawa
Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Bureau de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]
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